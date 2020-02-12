День ангела Владимира: как красиво поздравить с именинами Вову

12 февраля все мальчики, парни и мужчины по имени Владимир отмечают свои именины.

Так, в этот день с Днем ангела поздравляют всех Вов и Володь. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Владимирам с именинами.

День ангела Владимира

С Днем ангела Владимира: поздравления в стихах

С Владимира днем я тебя поздравляю,

Веру в сердце нести я по жизни желаю,

Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,

Будь достойным по жизни, в семье и труде!

Никогда не жалей ты о том, чего нет,

Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,

И надейся на чудо – оно уж придет,

Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!

***

День ангела Владимира

С именинами поздравлю

Я Владимира, и вновь,

Пусть ему всегда поможет

Вера, дружба и любовь.

Я желаю верить в чудо

К справедливости стремись.

На пути своём встречай ты

Лишь людей, влюблённых в жизнь!

У друзей учись чему-то

Сам друзей учи своих,

Пусть для счастья тебе хватит

Радостей земных, простых!

***

День ангела Владимира

Вовка, Вовочка, Владимир,

Поздравления принимай.

Будет судьбой всегда хранимый,

И по жизни бед не знай.

Будь здоровым, невредимым,

Достигай любых вершин.

Будь счастливым и любимым,

С днем поздравляю именин.

День ангела Владимира: поздравления в прозе

– Поздравляю тебя с именинами, Владимир. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.

День ангела Владимира

– Царского имени сегодня день, Владимира мы поздравляем! Друзьями вечно окружен и уважаем знакомыми и коллегами! Пусть мужественность, сильный характер и острый ум еще не раз сопутствуют успехам!

– В День ангела Владимира от чистого сердца желаем вам, чтобы святое имя вело вас по длинной дороге судьбы к настоящей славе, а дела ваши, успехи и жизненные достижения были такими же величественными.

– Поздравляем всех Владимиров с праздником их небесного покровителя, пусть его верность долгу и родной земле ведет вас во всех начинаниях.

С Днем ангела Владимира: открытки

С Днем ангела Владимира

День ангела Владимира

С Днем ангела Владимира

День ангела Владимира

День ангела Владимира

С Днем ангела Владимира

День ангела Владимира

День ангела Владимира

С Днем ангела Владимира

День ангела Владимира

День ангела Владимира

С Днем ангела Владимира

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