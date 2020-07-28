С Днем Владимира 2020: поздравления с именинами, смс, картинки, видео
Православная церковь 28 июля чествует память равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Киевской Руси.
А обладатели имени Владимир в этот день отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
С Днем Владимира: смс, стихи и проза
С Владимира днем я тебя поздравляю,
Веру в сердце нести я по жизни желаю,
Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,
Будь достойным по жизни, в семье и труде!
Никогда не жалей ты о том, чего нет,
Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,
И надейся на чудо — оно уж придет,
Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!
***
Твоє ім'я Володимир – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Владимир, с днём ангела тебя поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем,
Здоровья крепкого, сил, удачи,
И настроения прекрасного в придачу.
Будь на лихом коне всегда,
Чтоб приветливой была судьба,
Чтоб любили тебя, понимали,
Чтоб друзья надёжные окружали.
***
С праздником тебя, Владимир, поздравляем,
Мира, солнца и добра желаем,
Добрый ангел пусть хранит тебя всегда,
В душе всегда пускай поёт весна.
Пусть для грусти причины не будет,
Беда пусть навсегда тебя забудет,
Песня жизни пусть поётся легко,
Дай Бог, чтоб тебе во всём везло.
***
Володимир – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
В День Святого Владимира от чистого сердца желаем вам, чтобы святое имя великого князя вело вас по длинной дороге судьбы к настоящей славе, а дела ваши, успехи и жизненные достижения были такими же величественными.
***
Сьогодні твій день, Володимире. Будь завжди захисником, який не боїться труднощів, а сміливо дивиться їм в обличчя, хай всі дороги тобі підкоряться, а всі горизонти будуть відкриті. Завжди посміхайся від щирого серця і будь щасливим!
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.