День ангела Веры и Василия: лучшие поздравления и открытки

14 июня отмечают день ангела Веры и Василия. Вера – калька от древнегреческого Пистис – раннехристианская святая. Василий означает "царский".
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как можно поздравить с днем Веры и Василия в стихах, прозе и яркими открытками.
День ангела Веры – поздравление в стихах
День Ангела, Вера, у вас!
Желаю вам счастья, надежды,
И скажут вам все без прикрас –
Вы стали прекрасней, чем прежде!
Желаю всегда хорошеть,
И доброй такой оставаться!
Пусть мир воцарится в душе.
Мечтать и всегда улыбаться!
День ангела Веры – поздравление в прозе
Поздравляю тебя, дорогая Верочка. Пожелаю никогда не терять веры в лучшее, в себя и добрых людей. Пусть жизнь наполняется светом, радостью, удачей, благополучием, искренностью, добром и любовью. Желаю тебе постоянства в любви, счастье и достатке, а если грядут перемены, то, чтоб они были только в лучшую сторону.
День Веры – поздравление СМС
Как прекрасно твое имя,
И сама ты хороша!
С детства раннего поныне
У тебя поет душа.
Наша Верочка, родная,
Как в этот праздничный денек,
Всегда пусть смех не покидает,
В глазах светит огонек!
День ангела Василия – поздравление в стихах
Я желаю, чтоб плоды
Стоили твоих усилий.
Удается все пускай,
Славный, добрый мой Василий.
Счастья я тебе желаю
И признания во всем,
Жизнь пускай бурлит страстями
И здоровье бьет ключом.
День ангела Василия – поздравление в прозе
Дорогой Василий, поздравляю от всей души тебя. Желаю при любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, обаятельным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.
День Васи – поздравления СМС
С праздником тебя, Василий,
Поздравляю от души!
Счастья, радости и силы,
Падать духом не спеши!
День ангела Веры и Васи – открытки
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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня некоторых знаков Зодиака ждут неприятности. А кое-кому предстоит столкнуться с противодействием на пути к своей цели.
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