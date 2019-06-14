День ангела Веры и Василия: лучшие поздравления и открытки

14 июня отмечают день ангела Веры и Василия. Вера – калька от древнегреческого Пистис – раннехристианская святая. Василий означает "царский".

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как можно поздравить с днем Веры и Василия в стихах, прозе и яркими открытками.

День ангела Веры – поздравление в стихах

День Ангела, Вера, у вас!

Желаю вам счастья, надежды,

И скажут вам все без прикрас –

Вы стали прекрасней, чем прежде!

Желаю всегда хорошеть,

И доброй такой оставаться!

Пусть мир воцарится в душе.

Мечтать и всегда улыбаться!

День ангела Веры – поздравление в прозе

Поздравляю тебя, дорогая Верочка. Пожелаю никогда не терять веры в лучшее, в себя и добрых людей. Пусть жизнь наполняется светом, радостью, удачей, благополучием, искренностью, добром и любовью. Желаю тебе постоянства в любви, счастье и достатке, а если грядут перемены, то, чтоб они были только в лучшую сторону.

День Веры – поздравление СМС

Как прекрасно твое имя,

И сама ты хороша!

С детства раннего поныне

У тебя поет душа.

Наша Верочка, родная,

Как в этот праздничный денек,

Всегда пусть смех не покидает,

В глазах светит огонек!

День ангела Василия – поздравление в стихах

Я желаю, чтоб плоды

Стоили твоих усилий.

Удается все пускай,

Славный, добрый мой Василий.

Счастья я тебе желаю

И признания во всем,

Жизнь пускай бурлит страстями

И здоровье бьет ключом.

День ангела Василия – поздравление в прозе

Дорогой Василий, поздравляю от всей души тебя. Желаю при любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, обаятельным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.

День Васи – поздравления СМС

С праздником тебя, Василий,

Поздравляю от души!

Счастья, радости и силы,

Падать духом не спеши!

День ангела Веры и Васи – открытки

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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня некоторых знаков Зодиака ждут неприятности. А кое-кому предстоит столкнуться с противодействием на пути к своей цели.

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