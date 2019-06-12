День ангела Василия: яркие поздравления и открытки

12 июня 2019 года отмечают День ангела Василия. Это имя произошло из Греции от басилиос – "царский", а мужчина является активным и властным.

Именины приурочены ко Дню памяти священномученика Василия Смоленского, которого в 1929 году, в период антирелигиозной компании по ложному доносу арестовали и заключили в тюрьму. Там он и скончался. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками в день ангела Василия.

Священномученик Василий Смоленский Храм Преображения Господня

День ангела Василия – поздравления в стихах

Поздравить Васю повод самый лучший,

День именин его, День Ангела пришел

Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,

В честь праздника пирог поставь на стол.

Желаю я, чтоб все легко давалось,

Чтоб все дела Господь благословил,

Чтоб все желанья поскорее исполнялись,

Чтоб много лет жил в счастье и в любви.

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***

Я желаю, чтоб плоды

Стоили твоих усилий.

Удается все пускай,

Славный, добрый мой Василий.

Счастья я тебе желаю

И признания во всем,

Жизнь пускай бурлит страстями

И здоровье бьет ключом.

День ангела Василия – поздравления в прозе

Василий, поздравляю тебя с Днем ангела! Будь стойким, как скала, носи осанку царскую и гордость непоколебимую! Будь счастлив и здоров!

***

Вася, я тебя от души поздравляю и желаю в этот радостный и чудесный день большого счастья в жизни и искренней любви, самого крепкого здоровья и доброго уважения, стремительных и несокрушимых успехов, благородных поступков и светлого счастья души.

День ангела Василия – открытки

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Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня православные отмечают великий праздник –Троицу. Узнайте, как поздравить родных и близких.

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