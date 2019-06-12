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День ангела Василия: яркие поздравления и открытки

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12 июня 2019 года отмечают День ангела Василия. Это имя произошло из Греции от басилиос – "царский", а мужчина является активным и властным.

Именины приурочены ко Дню памяти священномученика Василия Смоленского, которого в 1929 году, в период антирелигиозной компании по ложному доносу арестовали и заключили в тюрьму. Там он и скончался. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками в день ангела Василия.

Священномученик Василий Смоленский

Священномученик Василий Смоленский

Храм Преображения Господня

День ангела Василия – поздравления в стихах

Поздравить Васю повод самый лучший,

День именин его, День Ангела пришел

Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,

В честь праздника пирог поставь на стол.

Желаю я, чтоб все легко давалось,

Чтоб все дела Господь благословил,

Чтоб все желанья поскорее исполнялись,

Чтоб много лет жил в счастье и в любви.

День ангела Василия: яркие поздравления и открытки

fresh-cards.ru​​

***

Я желаю, чтоб плоды

Стоили твоих усилий.

Удается все пускай,

Славный, добрый мой Василий.

Счастья я тебе желаю

И признания во всем,

Жизнь пускай бурлит страстями

И здоровье бьет ключом.

День ангела Василия – поздравления в прозе

День ангела Василия: яркие поздравления и открытки

Василий, поздравляю тебя с Днем ангела! Будь стойким, как скала, носи осанку царскую и гордость непоколебимую! Будь счастлив и здоров!

***

Вася, я тебя от души поздравляю и желаю в этот радостный и чудесный день большого счастья в жизни и искренней любви, самого крепкого здоровья и доброго уважения, стремительных и несокрушимых успехов, благородных поступков и светлого счастья души.

День ангела Василия – открытки

День ангела Василия: яркие поздравления и открытки
День ангела Василия: яркие поздравления и открытки
День ангела Василия: яркие поздравления и открытки

fresh-cards.ru​​

День ангела Василия: яркие поздравления и открытки

fresh-cards.ru​​

День ангела Василия: яркие поздравления и открытки

fresh-cards.ru​​

День ангела Василия: яркие поздравления и открытки

fresh-cards.ru​​

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня православные отмечают великий праздник –Троицу. Узнайте, как поздравить родных и близких.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

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праздник
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные ...сегодня великий праздник..День России...Всем поднять вечером чарку...за нашу великую страну.
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