День ангела Василия: яркие поздравления и открытки

12 июня 2019 года отмечают День ангела Василия. Это имя произошло из Греции от басилиос – "царский", а мужчина является активным и властным.
Именины приурочены ко Дню памяти священномученика Василия Смоленского, которого в 1929 году, в период антирелигиозной компании по ложному доносу арестовали и заключили в тюрьму. Там он и скончался. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками в день ангела Василия.
Священномученик Василий Смоленский
Храм Преображения Господня
День ангела Василия – поздравления в стихах
Поздравить Васю повод самый лучший,
День именин его, День Ангела пришел
Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,
В честь праздника пирог поставь на стол.
Желаю я, чтоб все легко давалось,
Чтоб все дела Господь благословил,
Чтоб все желанья поскорее исполнялись,
Чтоб много лет жил в счастье и в любви.
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***
Я желаю, чтоб плоды
Стоили твоих усилий.
Удается все пускай,
Славный, добрый мой Василий.
Счастья я тебе желаю
И признания во всем,
Жизнь пускай бурлит страстями
И здоровье бьет ключом.
День ангела Василия – поздравления в прозе
Василий, поздравляю тебя с Днем ангела! Будь стойким, как скала, носи осанку царскую и гордость непоколебимую! Будь счастлив и здоров!
***
Вася, я тебя от души поздравляю и желаю в этот радостный и чудесный день большого счастья в жизни и искренней любви, самого крепкого здоровья и доброго уважения, стремительных и несокрушимых успехов, благородных поступков и светлого счастья души.
День ангела Василия – открытки
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Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня православные отмечают великий праздник –Троицу. Узнайте, как поздравить родных и близких.
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