День ангела Василия: лучшие поздравления и открытки

5 июля празднуют день ангела Василия. Это имя произошло из Греции от басилиос – "царский".
Василий – активный и властный мужчина, знает, чего хочет добиться в жизни. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками в день ангела Василия.
День ангела Василия – поздравления в стихах
Василий — царственная личность,
И профи, и хороший друг.
Пусть будет в жизни все отлично,
Работа, отдых и досуг!
В день именин тебе с душою
Желаю радостной судьбы,
Уюта, счастья и покоя,
В карьере самым лучшим быть!
День ангела
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***
Я желаю, чтоб плоды
Стоили твоих усилий.
Удается все пускай,
Славный, добрый мой Василий.
Счастья я тебе желаю
И признания во всем,
Жизнь пускай бурлит страстями
И здоровье бьет ключом.
День ангела Василия – поздравления в прозе
Дорогой Василий, поздравляю от всей души тебя. Желаю при любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, обаятельным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.
***
Василий! Поздравляю с днем твоего Ангела Хранителя. Пусть твой хранитель всегда тебя оберегает от невзгод и завистливых глаз, пусть будет твоя душа всегда наполнена большой любовью и счастьем.
Открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 5 июля 2019 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака приготовил неожиданные сюрпризы, особенно с ними столкнутся Близнецы и Скорпионы.
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