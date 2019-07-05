День ангела Василия: лучшие поздравления и открытки

5 июля празднуют день ангела Василия. Это имя произошло из Греции от басилиос – "царский".

Василий – активный и властный мужчина, знает, чего хочет добиться в жизни. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками в день ангела Василия.

День ангела Василия – поздравления в стихах

Василий — царственная личность,

И профи, и хороший друг.

Пусть будет в жизни все отлично,

Работа, отдых и досуг!

В день именин тебе с душою

Желаю радостной судьбы,

Уюта, счастья и покоя,

В карьере самым лучшим быть!

День ангела pixabay

***

Я желаю, чтоб плоды

Стоили твоих усилий.

Удается все пускай,

Славный, добрый мой Василий.

Счастья я тебе желаю

И признания во всем,

Жизнь пускай бурлит страстями

И здоровье бьет ключом.

День ангела Василия – поздравления в прозе

Дорогой Василий, поздравляю от всей души тебя. Желаю при любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, обаятельным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.

***

Василий! Поздравляю с днем твоего Ангела Хранителя. Пусть твой хранитель всегда тебя оберегает от невзгод и завистливых глаз, пусть будет твоя душа всегда наполнена большой любовью и счастьем.

Открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 5 июля 2019 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака приготовил неожиданные сюрпризы, особенно с ними столкнутся Близнецы и Скорпионы.

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