День ангела Валерии 19 июня: оригинальные поздравления, смс, видео и картинки
19 июня церковь почитает память мучениц Валерии, Кириакии и Марии Кесарийских
В пятницу, 19 июня, православная церковь почитает память мучениц Валерии, Кириакии и Марии Кесарийских. На рубеже 2-3 столетий эти раннехристианские святые приняли смерть за отказ принести жертвы языческим богам.
В этот день обладательницы имени Валерия отмечают свой День ангела. К именинам Леры OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
С Днем ангела Валерии: стихи, проза, смс
Лерочка, Валерия,
Будь счастлива всегда!
Сияй как лучик солнца,
Будь яркой как весна.
Пусть голова кружится
От радости, успеха.
Желаю веселиться,
Жить с юмором и смехом!
***
С Днем ангела Валерии
Вітаючи Валерію сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
***
День ангела Валерии
Лерочка, пускай всегда
Будет жизнь твоя прекрасна!
Путеводная звезда
Для тебя пусть светит ясно!
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Поздравления с Днем ангела Валерии
Мила Валеріє, вітаю тебе. Бажаю бути шалено щасливою і міцно коханою, бездоганно здоровою і завжди успішною та везучою.
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Валерия, с Днем ангела! Желаю много улыбок и много радости в твоем сердце! Пусть сбудутся желания, здоровья, счастья и любви. Прекрасного года, полного мечтаний и их исполнения.
Именины Валерии: картинки и открытки
Картинки с Днем ангела Валерии
Гифка ко Дню ангела Валерии
Открытка с Днем ангела Валерии
Именины Валерии: картинки
С Днем ангела Валерии
Видео ко Дню ангела Валерии
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По материалам: pozdravok.ru.