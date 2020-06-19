День ангела Валерии 19 июня: оригинальные поздравления, смс, видео и картинки

В пятницу, 19 июня, православная церковь почитает память мучениц Валерии, Кириакии и Марии Кесарийских. На рубеже 2-3 столетий эти раннехристианские святые приняли смерть за отказ принести жертвы языческим богам.

В этот день обладательницы имени Валерия отмечают свой День ангела. К именинам Леры OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

С Днем ангела Валерии: стихи, проза, смс

Лерочка, Валерия,

Будь счастлива всегда!

Сияй как лучик солнца,

Будь яркой как весна.

Пусть голова кружится

От радости, успеха.

Желаю веселиться,

Жить с юмором и смехом!

***

С Днем ангела Валерии

Вітаючи Валерію сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

День ангела Валерии

Лерочка, пускай всегда

Будет жизнь твоя прекрасна!

Путеводная звезда

Для тебя пусть светит ясно!

***

Поздравления с Днем ангела Валерии

Мила Валеріє, вітаю тебе. Бажаю бути шалено щасливою і міцно коханою, бездоганно здоровою і завжди успішною та везучою.

***

Валерия, с Днем ангела! Желаю много улыбок и много радости в твоем сердце! Пусть сбудутся желания, здоровья, счастья и любви. Прекрасного года, полного мечтаний и их исполнения.

Именины Валерии: картинки и открытки

Картинки с Днем ангела Валерии

Гифка ко Дню ангела Валерии

Открытка с Днем ангела Валерии

Именины Валерии: картинки

С Днем ангела Валерии

Видео ко Дню ангела Валерии

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По материалам: pozdravok.ru.