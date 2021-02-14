День ангела Валентина и Валентины: поздравления, картинки и открытки

В воскресенье, 14 февраля, во всем мире отмечают День святого Валентина. И хотя православная и католическая церкви официально почитают память мучеников с таким именем в другие даты, в День влюбленных всех Валентинов и Валентин принято поздравлять с именинами.

Валентин (женский вариант – Валентина) – имя латинского происхождения, которое в переводе означает "здоровый, сильный". К празднику OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с днем ангела в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.

Пусть радостью твои глаза горят,

Хочу поздравить нынче, Валечка, тебя

С днем именин, пускай святые защитят

От зла и бед, пускай добра дают, любя.

Пусть не стучится в дверь твою беда,

Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим,

Еще желаем море счастья на года,

Пусть дарит радость праздник именин.

***

Валюшо, Валю, Валентино,

Твої сьогодні іменини!

Вмієш з вірою жити, з надією,

Трудитися і людей любити.

Хочу я побажати тобі

Лише тільки радості в долі.

Щоб десять десятків років

Несла іншим тепло і світло.

***

Валентина, дорогая,

Будь счастлива, ангел мой,

Путь удача освещает

Яркой пусть своей звездой.

Я желаю, чтоб сбывались

Все заветные мечты,

Шла вперед, чтоб не сдавалась

Перед целью своей ты.

***

Хай щастя іскриться в очах,

Для радості буде причина

І море удачі несе на хвилях.

Швидше посміхнися, Валентине!

Бажаю свіжого вітру в долі,

А також кохання найміцнішого тобі!

***

Валентин, поздравленья тебе

Я с любовью большой отправляю,

Добрых встреч и везенья в судьбе

От души в этот праздник желаю.

Чтоб успех за тобой по пятам

По дорогам любым направлялся,

И чтоб день неизменно всегда

Лишь с улыбки твоей начинался!

***

Дорогий Валентине, приймай мої привітання і побажання здоров'я, удачі, любові, успіху та достатку. Нехай у твоєму житті, Валик, кожен день буде особливим, плідним, цікавим, різноманітним, гідним і переможним. Бажаю тобі завжди бути щасливим.

***

Валентин, с днем ангела тебя! Прекрасного настроения, желания творить и достигать, стремиться к новому и непознанному. Ничего не бояться, быть уверенным в себе и своих друзьях, финансово независимым и просто счастливым человеком!

***

Люба наша Валечко! Бажаємо тобі завжди залишатися такою ж безмежно доброю і чуйною людиною, яка готова прийти на допомогу в будь-яку хвилину. Бажаємо, щоб ти ніколи не знала образ і розчарування, щоб завжди була оточена добрими і люблячими людьми. Бажаємо величезного щастя і міцного здоров'я.

***

Дорогая Валентина, с днем ангела! Пускай сегодня сбудутся все твои желания, пусть произойдет много чудес, пускай вокруг тебя будет пространство любви и радости! Желаю света и счастья, добра и любви!

Ранее OBOZREVATEL публиковал поздравления с Днем святого Валентина. Ежегодно праздник всех влюбленных отмечается 14 февраля.

По материалам: pozdravok.ru.