День ангела Валентина: душевные поздравления с именинами

14 февраля по всему миру празднуют День влюбленных, или День святого Валентина.

В то же время те, кто носит имя этого святого, отмечают свои именины. Причем с Днем ангела поздравляют и женщин, и мужчин. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки для Валентин и Валентинов, а также поздравления в стихах и прозе.

День ангела Валентина

С Днем ангела Валентина: стихи

Валентин – как отголосок счастья,

Имя твое силы придает.

Пусть судьба, коль это в ее власти,

Радость и удачу принесет.

Поздравляю от души, от сердца,

Именины для того и есть,

Чтоб теплом друзей ты мог согреться,

И признанье в их глазах прочесть!

***

День ангела Валентина

Валентин, поздравленья тебе

Я с любовью большой отправляю,

Добрых встреч и везенья в судьбе

От души в этот праздник желаю.

Чтоб успех за тобой по пятам

По дорогам любым направлялся,

И чтоб день неизменно всегда

Лишь с улыбки твоей начинался!

День ангела Валентины: стихи

Милая Валентина, поздравляем с именинами!

Пусть на твоем лице чаще сияет улыбка,

Пусть из глаз не исчезают искорки счастья,

Пусть тебя никогда не покидает удача,

И пусть тебе всегда сопутствует успех!

***

День ангела Валентина

Дорогая наша Валентина,

Поздравляем с именинами тебя!

Будь всегда веселой и активной,

И по жизни ты шагай любя!

Пусть беда и хворь проходят мимо,

Будь здоровой и красивой ты,

Будь и телом, и душою сильной,

И пускай исполнятся мечты!

С Днем ангела Валентина: поздравления в прозе

– Дорогой Валентин, в этот чудесный день я хочу пожелать тебе здоровья и удачи, постоянного роста в карьере и высоких достижений во всех сферах личной жизни, уюта в доме и спокойствия в душе, любви для сердца и гениальных идей для достойных побед. Будь силен, Валентин, и телом, и характером, и мыслью!

День ангела Валентина

– Дорогой Валик, поздравляю тебя. Пусть тебе дается любая высота, пусть в твоих силах будет завладеть всем тем, чем только сердце пожелает. Валентин, желаю, чтобы вся твоя жизнь состояла из весёлых сюрпризов и чудесных подарков, улыбок дорогих людей и ярких моментов счастья.

– Милая наша Валечка! Желаем тебе всегда оставаться таким же безгранично добрым и отзывчивым человечком, который готов прийти на помощь в любую минуту. Желаем, чтобы и ты никогда не знала обид и разочарования, чтобы всегда была окружена добрыми и любящими людьми. Желаем огромного счастья и такого же непоколебимого здоровья.

День ангела Валентина: открытки

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

День ангела Валентина

Ранее OBOZREVATEL публиковал смешные валентинки и яркие поздравления с Днем влюбленных.

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