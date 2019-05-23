День ангела Таисии: оригинальные поздравления

Сегодня 23 мая отмечается День ангела Таисии. Это имя известно с 4 века до н.э. и впервые появилось в Египте. Оно значит "принадлежащая богине Изиде", "плодородная". Есть еще другие формы - Таисья и Таиса. Культ богини Изиды по своему происхождению египетский, так что покровительница имени - Таисия Египетская.

Изида была описана в мифологии, как жена и сестра бога Осириса и мать бога Гора. Она служила олицетворением супружеской верности, материнства, плодородия, водной и ветровой стихий, волшебства и мореплавания. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления для женщин с именем Таисия.

Характер Таисии: спокойная, общительная, рассудительная, любознательная девочка, она будет серьезно изучать незнакомых людей, внимательно присматриваясь к ним.

Поздравления в стихах

Для священной миссии

Выбран день веселый,

Принимай Таисия

Поздравлений горы.

Массу пожеланий,

Счастья и здоровья,

В жизни процветания

С радостью, любовью.

Будь всегда веселой,

Чаще улыбайся,

Повстречай свою удачу

И не расставайся.

Счастьем пусть наполнится

Каждый день грядущий,

Пусть мечты исполнятся,

Жизнь пусть станет лучше.

Таисия любознательна, рассудительна,

Добродушна, контактна и умна,

Самостоятельна и доверительна,

Фантазеркой бывает она.

Желаем тебе жизни чудесной,

Насыщенной, яркой, интересной,

Самореализации, красивой любви,

И море дней счастья впереди!

Таисия тебе хочу вручить подарок,

И нежно талию твою обнять.

Бог для тебя на небе звезды зажигает,

Тебе хочу я счастья пожелать.

И не сердись, что иногда судьба коварна,

За каждой серой полосою ждет успех.

Работай над собою неустанно,

И обязательно поднимешься наверх.

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