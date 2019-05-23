День ангела Таисии: оригинальные поздравления

Сегодня 23 мая отмечается День ангела Таисии. Это имя известно с 4 века до н.э. и впервые появилось в Египте. Оно значит "принадлежащая богине Изиде", "плодородная". Есть еще другие формы - Таисья и Таиса. Культ богини Изиды по своему происхождению египетский, так что покровительница имени - Таисия Египетская.
Изида была описана в мифологии, как жена и сестра бога Осириса и мать бога Гора. Она служила олицетворением супружеской верности, материнства, плодородия, водной и ветровой стихий, волшебства и мореплавания. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления для женщин с именем Таисия.
Характер Таисии: спокойная, общительная, рассудительная, любознательная девочка, она будет серьезно изучать незнакомых людей, внимательно присматриваясь к ним.
Поздравления в стихах
Для священной миссии
Выбран день веселый,
Принимай Таисия
Поздравлений горы.
Массу пожеланий,
Счастья и здоровья,
В жизни процветания
С радостью, любовью.
Будь всегда веселой,
Чаще улыбайся,
Повстречай свою удачу
И не расставайся.
Счастьем пусть наполнится
Каждый день грядущий,
Пусть мечты исполнятся,
Жизнь пусть станет лучше.
Таисия любознательна, рассудительна,
Добродушна, контактна и умна,
Самостоятельна и доверительна,
Фантазеркой бывает она.
Желаем тебе жизни чудесной,
Насыщенной, яркой, интересной,
Самореализации, красивой любви,
И море дней счастья впереди!
Таисия тебе хочу вручить подарок,
И нежно талию твою обнять.
Бог для тебя на небе звезды зажигает,
Тебе хочу я счастья пожелать.
И не сердись, что иногда судьба коварна,
За каждой серой полосою ждет успех.
Работай над собою неустанно,
И обязательно поднимешься наверх.
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