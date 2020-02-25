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25 февраля • обновлено в 16:39
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День ангела Светланы: красивые поздравления, картинки и видео

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Православные христиане 26 февраля почитают память преподобных Зои и Фотинии (Светланы). Они были палестинскими святыми, жившими в V веке.

Также в этот день все девочки, девушки и женщины по имени Светлана отмечают свои именины. В День ангела Светланы OBOZREVATEL публикует красивые стихи, картинки и видео с поздравлениями.

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы: красивые стихи

С днем ангела, милая Света,

Пусть в твоей жизни всегда

За ночью приходят рассветы

И будет хорошей судьба

***

Светлана, ты неотразима.

Умна, красива, позитивна.

Пусть ангел светлый принесет

тебе счастливый, добрый год

Именины Светланы: поздравления в картинках

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы

День ангела Светланы: видео

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
календарь церковь религия традиции праздник
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