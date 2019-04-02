День ангела Светланы и Ивана: лучшие поздравления

2 апреля отмечают День ангела носители имен Светлана и Иван – достаточно распространенные в Украине и странах на постсоветском пространстве.
OBOZREVATEL узнал о том, что означают эти имена и подобрал поздравления и открытки с именинами.
Значение имени Светлана
Имя Светлана возникло в русской литературе в начале XIX века и получило широкое распространение. Ранее бытовало мнение, что оно древнеславянское или древнерусское, но гипотеза не подтвердилась.
2 апреля со Светланой связывают из-за Фотинии или Фотины Колодезницы. По преданию, у самаритянки Фотинии Иисус Христос попросил попить воды из колодца. Святая жила в Карфагене в жестокие времена, когда правители боролись с христианством.
Она вместе с сыновьями Виктором и Иосифом многих обратили в веру во Христа. Император узнал об этом. Виктора и Иосифа наказали, отрубив им руки по плечи, и бросив в темницу. Фотиния предстала перед судом, после чего подвергли многочисленным пыткам. В итоге с нее содрали кожу и сбросили вместе с сыновьями в колодец.
Светлана означает "светлая, чистая". Именины празднуются дважды в году: 26 февраля и 2 апреля.
Значение имени Иван
Иван с древнееврейского Йоханан – "Яхве смилостивился", "Благодать Божия". Это имя есть у разных народов и имеет иногда совершенно неузнаваемое произношение: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованни, Юхан, Хуан, Яннис.
Этот день связывают с преподобным Иоанном, которого в VIII веке схватили варвары – юного инока, бывшего попечителем странников. Его жестоко пытали, затем перерезали на ногах и руках сухожилия и стащили за ноги по камням с горы, содрав кожу со спины мученика.
Поздравления
С Днем Ангела, Светлана!
Пожелаем без обмана,
Чтобы в жизни все срослось,
Что хотелось – то сбылось.
Чтобы недруги зачахли,
Чтоб цветы весною пахли.
В доме был уют, тепло,
Будь счастливой всем назло.
Бизнес точно шел чудесно,
Жить чтоб было интересно,
А мужчина-идеал
На руках тебя таскал.
Иван — дар Бога. Имя дорогое.
Всегда его с достоинством носи.
Оно гораздо чаще, чем другое,
Встречается повсюду на Руси.
Иван — дар Бога. Таковым и будь ты,
Дар Бога разделяя меж людьми
И щедро в человеческие судьбы
Неся собой отраду, свет и мир.
Поздравления в прозе
Дорогая Светлана, я тебя поздравляю и желаю всегда быть счастливой. Света, пусть добрая надежда сердца освещает твой путь к благополучию, пусть тебя постоянно окружает забота родных и любовь. Желаю тебе, Светочка, здоровья, материальных благ и богатства внутреннего мира, больших успехов и только замечательного настроения.
Дорогой Иван, поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать высокого потенциала в любой деятельности и неугасаемого энтузиазма в любой работе. Пусть тебе часто улыбается фортуна и всегда сопутствует успех, пусть сердце твоё бьётся в ритме любви и счастья, пусть твой путь обходится без камней неудач и подножек друзей.
СМС-поздравления
Светлана, светлой оставайся,
С бедой и горем не встречайся,
И этот свет другим даруй,
Как ручеек — сверканье струй,
Как луч — полночная звезда,
Необходимая всегда.
С праздником Вас, дорогой Иван!
Пусть идут по жизни с Вами рядом,
Как в пустыне длинный караван,
Радость, счастье, да и всё, что надо.
Распахните крылья, как Пегас,
Вдаль летящий на ветрах свободы
Пусть любовь сопровождает Вас
Целый век, все Ваши годы!
Поздравления в картинках, открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля отмечали несколько важных памятных дат и исторических событий: Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, а также родился Ханс Кристиан Андерсен и Серж Лифарь.
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