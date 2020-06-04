День ангела Софии 4 июня: смс, картинки, поздравления в стихах и прозе
В четверг, 4 июня, почитают память мученицы Софии Врачебницы, которая приняла смерть за твердое исповедание христианской веры.
В этот день обладательниц имени София поздравляют с Днем ангела. OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, видео, смс, поздравления с именинами в стихах и прозе.
День ангела Софии: поздравления в стихах и смс
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
В день именин я поздравления шлю Софии,
Пусть радостью твои глаза горят,
Пускай хранят тебя незримо все святые,
Пускай от злой беды, от сплетен оградят.
Пусть наградит тебя судьба большой любовью,
Пусть юность вечная в твоей душе живет,
Пусть все мечты твои свершатся, безусловно,
Пускай счастливым будет каждый поворот.
***
Хай Ангел від бід тебе захищає,
І серце твоє від нудьги вберігає!
Тебе ж вітаю в славний день,
Бажаю сміху та пісень!
***
Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже Ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож негода тебе не підстерігає.
Отримуй натхнення від кожної миті,
Удачу свою лови сміливо за хвіст,
Мрій про найбільші скарби у світі,
Роби лише те, до чого маєш хист.
***
Поздравляю сердечно, София,
Пусть тебя берегут небеса.
Пусть тебя ждут удачи большие,
И стучатся в окно чудеса.
Будь здорова, люби, улыбайся,
Дефицита не чувствуй ни в чем.
С настроеньем всегда просыпайся,
Будь прекрасней, светлей с каждым днем.
***
Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
С Днем ангела Софии: проза
Софіє, вітаю з Днем ангела! Бажаю, краси й доброти, чуйності та підтримки, взаєморозуміння і турботи. Нехай тебе оточує гармонія, достаток, комфорт і безтурботність. Міцного здоров'я, відданих друзів та успіху у всіх запланованих справах!
***
Милая София, поздравляю тебя от всего сердца и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладостно мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой.
***
Вітаю тебе, мила Софіє, з іменинами та від душі бажаю жити з натхненням в душі і щирою любов'ю в серці, успішно йти життям назустріч своєму щастю і коханню, відкривати для себе нові перспективи та дарувати радість близьким людям.
***
Милая София, пусть в твоей жизни присутствует магия. Пусть снятся только волшебные сны, мир будет сказочно красив и приветлив. Пусть твои светлые дни будут необычайно хороши, околдовывай всех одним только взглядом своих прелестных глаз и всегда верь в чудеса.
Картинки ко Дню ангела Софии
Именины Софии: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня отмечается народный праздник Семик, или Зеленые святки: опасные приметы.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.