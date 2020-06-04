День ангела Софии 4 июня: смс, картинки, поздравления в стихах и прозе

В четверг, 4 июня, почитают память мученицы Софии Врачебницы, которая приняла смерть за твердое исповедание христианской веры.

В этот день обладательниц имени София поздравляют с Днем ангела. OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, видео, смс, поздравления с именинами в стихах и прозе.

С Днем ангела Софии

День ангела Софии: поздравления в стихах и смс

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

День ангела Софии otkritkiok.ru

В день именин я поздравления шлю Софии,

Пусть радостью твои глаза горят,

Пускай хранят тебя незримо все святые,

Пускай от злой беды, от сплетен оградят.

Пусть наградит тебя судьба большой любовью,

Пусть юность вечная в твоей душе живет,

Пусть все мечты твои свершатся, безусловно,

Пускай счастливым будет каждый поворот.

***

Открытка с Днем ангела maximum.fm

Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе ж вітаю в славний день,

Бажаю сміху та пісень!

***

Поздравления с Днем ангела Софии otkritkiok.ru

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

***

Именины Софии 2020 otkritkiok.ru

Поздравляю сердечно, София,

Пусть тебя берегут небеса.

Пусть тебя ждут удачи большие,

И стучатся в окно чудеса.

Будь здорова, люби, улыбайся,

Дефицита не чувствуй ни в чем.

С настроеньем всегда просыпайся,

Будь прекрасней, светлей с каждым днем.

***

Картинки с Днем ангела Софии otkritkiok.ru

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

С Днем ангела Софии: проза

Софіє, вітаю з Днем ангела! Бажаю, краси й доброти, чуйності та підтримки, взаєморозуміння і турботи. Нехай тебе оточує гармонія, достаток, комфорт і безтурботність. Міцного здоров'я, відданих друзів та успіху у всіх запланованих справах!

***

Милая София, поздравляю тебя от всего сердца и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладостно мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой.

***

Гифка с Днем ангела Софии otkritkiok.ru

Вітаю тебе, мила Софіє, з іменинами та від душі бажаю жити з натхненням в душі і щирою любов'ю в серці, успішно йти життям назустріч своєму щастю і коханню, відкривати для себе нові перспективи та дарувати радість близьким людям.

***

Милая София, пусть в твоей жизни присутствует магия. Пусть снятся только волшебные сны, мир будет сказочно красив и приветлив. Пусть твои светлые дни будут необычайно хороши, околдовывай всех одним только взглядом своих прелестных глаз и всегда верь в чудеса.

Картинки ко Дню ангела Софии

День ангела Софии: стихи otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем ангела Софии otkritkiok.ru

Открытка с именинами Софии otkritkiok.ru

День ангела Софии 2020 otkritkiok.ru

Пожелания в День ангела Софии maximum.fm

Именины Софии: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня отмечается народный праздник Семик, или Зеленые святки: опасные приметы.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

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