День ангела Сергея: красивые поздравления, пожелания, видео и картинки
Обладатели имени Сергей 8 октября отмечают свой день ангела. Так, в этот день православная церковь почитает память их покровителя преподобного Сергия Радонежского.
Сергей – имя латинского происхождения, которое в переводе означает "высокий" или "высокочтимый". К празднику OBOZREVATEL подготовил красивые поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, стихи, открытки, картинки и видео.
С днем ангела Сергея: смс, стихи и проза
С днем ангела поздравить,
От души тебя, Сергей, спешу,
Пусть он всегда тебя направит,
На правильную тропу.
ускай от бед и зла оградит,
Пусть от несчастья и неудач защитит,
Пусть будет оберегом для тебя,
Пускай благословляет на добрые дела.
***
Ти,Сергію, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
С праздником тебя, Сергей!
Жизнь пусть будет веселей,
Ярких красок для души,
Жизнь ты ими распиши!
Будь же добрым и люби,
Свою сказку сотвори.
Освещай другим сердца,
Будь умнее мудреца!
Пусть помогут небеса,
И пусть крепнут телеса,
Ты здоровье не теряй,
Близких ты не забывай!
***
Хай Сергію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел хоронитель,
Хай буде поруч завжди!
Щоб кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба нехай подарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
С самым лучшим днем, Серега!
Будь счастливым, не скучай.
В этот славный миг от Бога
Только радость получай.
Пусть ничто не беспокоит,
На душе царит уют,
Солнце тучка пусть не скроет,
И одни удачи ждут!
***
Сергію! День ангела, який ти зустрічаєш,
Щасливою датою в життя нехай ввійде.
І все хороше, про що мрієш,
Нехай збудеться і швидше прийде.
***
Сергей, поздравляю тебя. Желаю, чтобы сила твоей воли и твоих желаний всегда превалировала над любыми внешними условиями. Пусть задуманное удается, а загаданное – сбывается. Пусть неудачи держатся от тебя так далеко, как это только возможно, а радости все время будут на расстоянии вытянутой руки. Поздравляю и надеюсь, что все твои мечты сбудутся.
***
Вітаю, Сергію. Бажаю завзятості, мужності, впевненості, міцного характеру та здоров'я. Сергію, нехай у твоєму житті завжди буде визначеність, стабільність і спроможність. Я бажаю тобі приймати тільки правильні рішення, здійснювати лише гідні вчинки і домагатися тільки успіху в справах.
***
Сережа, я тебя от души поздравляю. Пожелать тебе хочу быть бравым парнем по жизни, храбрым и смелым мужчиной, веселым и добрым человеком. Пусть жизнь дарит тебе яркие эмоции, счастливые моменты и радостные события. Желаю доброго здоровья, крепких сил и неугасаемого энтузиазма.
***
Нехай твої успіхи будуть досконалими, нехай везіння й удача супроводжують тебе на життєвому шляху. Будь вірним своїй мрії і не зупиняйся перед перешкодами. Від щирого серця вітаю тебе, Сергію!
Открытки и картинки ко дню ангела Сергея
Именины Сергея: видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог назвал пять главных ошибок мужчин в отношениях.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.