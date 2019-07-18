День ангела Сергея и Анны: лучшие поздравления и открытки

18 июля празднуют день ангела Сергея и Анны. Сергей в переводе с латинского языка означает "знатный". Анна означает "благодать", "милость божья".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками ко дню ангела Сергея и Анны.

День ангела Сергея – поздравление в стихах

Сергей, хочу я вас поздравить!

От души любви желаю вам,

Так живите, чтобы в жизни править,

И счастливым быть, назло врагам!

Вы льстецов всегда держите близко,

Чтобы знать, кому не доверять.

Пусть людей поменьше будет низких –

Больше тех, кто будет уважать!

День ангела Сергея – поздравление в прозе

Сергей, с днем ангела! Пусть в жизни будут всегда любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатку множиться.

День ангела Анны – поздравление в стихах

Дорогая, Анна, ты неотразима!

Опьяняешь взглядом, женщина-весна.

Так желанна будь же и всегда любима,

Верными друзьями будь окружена!

Пусть же от веселья щечки розовеют,

И сердечко пляшет без конца гопак.

Все твои проблемы пусть ветра развеют.

За руку с удачей делай каждый шаг.

Анечка, Анюта, от души желаю

Море тебе счастья, водопад любви!

И не знай болезней вовсе, дорогая,

И такой цветущей сотню лет живи!

День ангела Анны – поздравление в прозе

Анна, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела! Хочу пожелать, чтобы жизнь была счастливой и яркой, на пути встречались добрые и отзывчивые люди, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством. Искренней любви тебе!

Открытки

День ангела pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 18 июля по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака легкий и беззаботный день. Внимательно следите за знаками, которые вам предоставляет Вселенная.

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