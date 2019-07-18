День ангела Сергея и Анны: лучшие поздравления и открытки

18 июля празднуют день ангела Сергея и Анны. Сергей в переводе с латинского языка означает "знатный". Анна означает "благодать", "милость божья".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками ко дню ангела Сергея и Анны.
День ангела Сергея – поздравление в стихах
Сергей, хочу я вас поздравить!
От души любви желаю вам,
Так живите, чтобы в жизни править,
И счастливым быть, назло врагам!
Вы льстецов всегда держите близко,
Чтобы знать, кому не доверять.
Пусть людей поменьше будет низких –
Больше тех, кто будет уважать!
День ангела Сергея – поздравление в прозе
Сергей, с днем ангела! Пусть в жизни будут всегда любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатку множиться.
День ангела Анны – поздравление в стихах
Дорогая, Анна, ты неотразима!
Опьяняешь взглядом, женщина-весна.
Так желанна будь же и всегда любима,
Верными друзьями будь окружена!
Пусть же от веселья щечки розовеют,
И сердечко пляшет без конца гопак.
Все твои проблемы пусть ветра развеют.
За руку с удачей делай каждый шаг.
Анечка, Анюта, от души желаю
Море тебе счастья, водопад любви!
И не знай болезней вовсе, дорогая,
И такой цветущей сотню лет живи!
День ангела Анны – поздравление в прозе
Анна, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела! Хочу пожелать, чтобы жизнь была счастливой и яркой, на пути встречались добрые и отзывчивые люди, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством. Искренней любви тебе!
Открытки
День ангела
pixabay
Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 18 июля по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака легкий и беззаботный день. Внимательно следите за знаками, которые вам предоставляет Вселенная.
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