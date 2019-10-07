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7 октября • обновлено в 23:18
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День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

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8 октября празднуется день ангела Романа. Это имя в переводе с латинского означает "римский", "римлянин".

Парни с таким именем любознательны, вежливы, трудолюбивые и творчески одаренные. Кажется, будто они интересуются абсолютно всем — их взгляды очень широки. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как можно поздравить Романа с днем ангела.

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: otkritkiok.ru

День ангела Романа поздравления в стихах

День ангела пусть принесет тебе удачу,

Пускай, Роман, тебе во всем везет,

Чтоб стал душою и финансами богаче,

Чтобы дела пошли уверенно вперед.

Чтоб ждал успех, чтоб не топтался ты на месте,

Чтоб понимание, что важней к тебе пришло,

Чтоб именины отмечали только вместе,

И чтобы счастлив был ты всем врагам назло.

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: fresh-cards.ru

***

Именины — это славный праздник,

К тебе ангел спускается с небес,

Несет тебе удачу, счастье, радость,

Оберегает от неудач и бед.

Пусть всё тобой задуманное сбывается,

Пускай успех всегда улыбается,

Пусть будет твердой почва под ногами всегда,

Пусть наградит тебя, Роман, судьба сполна.

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: fresh-cards.ru

***

Добрый ангел тебя крылом коснулся,

С именинами тихонечко поздравил,

Добрый день солнечным лучом улыбнулся,

Поздравительный привет тебе отправил.

Пусть праздник порадует тебя,

Пусть везет тебе, Роман, во всем, всегда,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пусть щедро одарит тебя судьба.

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: fresh-cards.ru

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День ангела Ивана: лучшие поздравления и открытки

День ангела Романа поздравления в прозе

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: fresh-cards.ru

Желаю, чтобы удача шагала за тобой по пятам, чтобы все мечты сбывались, чтобы ты, Рома, всегда оставался безумно счастливым человеком! Пусть каждый день приносит тебе только радость, позитив и новые успехи! Желаю крепкого здоровья, преданных друзей и всяческих благ!

***

Роман, сегодня я тебя от души поздравляю. Пусть в твоей жизни не будет темных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждёт победа. Рома, живи, как нравится и делай, что хочется.

День ангела Романа СМС

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: listivki.ru

Роман, хочу тебе удачи

Я в именины пожелать,

Чтоб становился ты богаче,

И неприятностей не знать,

Пусть только лучшее случится,

Пускай всегда тебе везет,

Мечта твоя осуществится,

Успех тебя не подведет!

Открытки

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: listivki.ru

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: listivki.ru

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: listivki.ru

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: listivki.ru

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: listivki.ru

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: listivki.ru

День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

Фото: listivki.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, читайте об интересных традициях праздника Покрова, который отмечается 14 октября.

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