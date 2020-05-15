День ангела Романа: красивые поздравления с именинами, открытки, видео, стихи и проза
Православные верующие 15 мая чтут память благоверных князей братьев Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. Праздник был установлен в память о перенесении мощей святых.
Также 15 мая все, кто носит имя Роман, отмечают свои именины. Ко Дню ангела Романа OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, оригинальные открытки и видео.
С Днем ангела Романа: стихи и проза
День ангела пусть принесет тебе удачу,
Пускай, Роман, тебе во всем везет,
Чтоб стал душою и финансами богаче,
Чтобы дела пошли уверенно вперед.
***
Тобі бажаю я, Роман,
Любові вируючий океан,
Щоб рік наступний був, як свято,
На все щоб вистачало сил багато.
За життям не йди понуро,
Зневіра, нудьга – це гріх!
Адже треба, щоб у житті було
Здоров’я та веселий сміх!
Нехай в житті особистому буде щастя,
Кар’єра нехай йде вперед,
Не затьмарить роки негода,
А старість? Старість – десь там чекає усіх!
***
Роман, от души тебя поздравляю с именинами. Пусть в твоей жизни не будет темных полос, пусть повсюду тебя преследует успех и ждет победа. Пусть ангел оберегает тебя!
***
Вітаємо нашого дорогого Романа! Нехай і далі триває твій роман з життям, повний любові, незвичайних відкриттів і дивовижних зустрічей. Нехай ім'я твоє: "мужній, сильний", допоможе тобі в цьому. Будь щасливим!
Открытки Роману в именины
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По материалам: pozdravik.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.