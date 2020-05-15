День ангела Романа: красивые поздравления с именинами, открытки, видео, стихи и проза

Православные верующие 15 мая чтут память благоверных князей братьев Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. Праздник был установлен в память о перенесении мощей святых.

Также 15 мая все, кто носит имя Роман, отмечают свои именины. Ко Дню ангела Романа OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, оригинальные открытки и видео.

С днем ангела Романа otkritkiok.ru

С Днем ангела Романа: стихи и проза

День ангела пусть принесет тебе удачу,

Пускай, Роман, тебе во всем везет,

Чтоб стал душою и финансами богаче,

Чтобы дела пошли уверенно вперед.

***

Пожелания в День ангела Романа

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

За життям не йди понуро,

Зневіра, нудьга – це гріх!

Адже треба, щоб у житті було

Здоров’я та веселий сміх!

Нехай в житті особистому буде щастя,

Кар’єра нехай йде вперед,

Не затьмарить роки негода,

А старість? Старість – десь там чекає усіх!

***

Поздравление с Днем ангела Романа otkritkiok.ru

Роман, от души тебя поздравляю с именинами. Пусть в твоей жизни не будет темных полос, пусть повсюду тебя преследует успех и ждет победа. Пусть ангел оберегает тебя!

***

Вітаємо нашого дорогого Романа! Нехай і далі триває твій роман з життям, повний любові, незвичайних відкриттів і дивовижних зустрічей. Нехай ім'я твоє: "мужній, сильний", допоможе тобі в цьому. Будь щасливим!

Открытки Роману в именины

Поздравления Роману с именинами otkritkiok.ru

Открытки с Днем ангела Романа

Именины Романа: прикольные поздравления otkritkiok.ru

Картинки с именинами Романа otkritkiok.ru

СМС в День ангела Романа

Гифка ко Дню ангела Романа otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем ангела Романа otkritkiok.ru

День ангела Романа 2020: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда Троица в 2020 году и что нельзя делать в Троицу.

По материалам: pozdravik.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.

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