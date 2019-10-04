День ангела Петра: лучшие поздравления и открытки с праздником

5 октября празднуется день ангела Петра. Это имя в переводе с древнегреческого означает "скала", "камень".

Носитель этого имени – надежный мужчина, наделенный повышенным чувством справедливости. OBOZREVATEL предлагает читателю яркие поздравления с днем ангела Петра.

День ангела Петра – поздравления в стихах

Только это между нами,

Но такие вот дела:

У Петра на сердце камень,

А характер — как скала.

Его имя означает:

Он совсем не привечает

Ни с апломбом наглеца,

Ни с дипломом подлеца,

Ни чиновника-хапугу,

Ни полковника-ворюгу,

Даже пьяных хулиганов,

Даже рыжих тараканов —

Все не нравятся ему,

Непонятно почему.

Ну, а кто же мил Петру?

Вызнать — бесполезный труд.

Это в сердце он хранит.

Ну не сердце, а гранит!

Но для нас, друзей, гранит

Тоже может говорить!

Своим сердцем, как булыжник,

Любит он родных и ближних.

Пожелаем мы Петру

Ширить подопечных круг.

* * *

С именинами тебя, Петя, поздравляю,

Долгой и счастливой жизни желаем,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Пусть день сегодняшний будет лучше, чем вчера.

Пусть добрый ангел тебя от бед оберегает,

Пускай ненастья мимо пролетают,

Пусть все желанья станут явью для тебя,

Всех благ тебе, достатка и тепла.

* * *

Петр, ты величествен и строг,

Отважен ты и молод.

Везде и всем ты станешь в прок.

Ты освещаешь город.

И за тобой как за стеной,

А пред тобой надежды.

Ты обретешь тогда покой,

Когда уйдут невежды.

День ангела Петра – поздравления в прозе

Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

* * *

Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!

* * *

Дорогой Петенька, поздравляю тебя от чистого сердца. Милый, я тебе желаю иметь высокую гордость и честь, быть бравым и мужественным мужчиной, совершать добрые поступки и добиваться высоких успехов в жизни, стремиться к своему счастью и быть крепко любимым.

* * *

Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!

День ангела Петра – открытки

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