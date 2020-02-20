День ангела Петра: как красиво поздравить Петю в стихах и прозе

По православному церковному календарю 20 февраля все, кто носит имя Петр, отмечают свои именины.

Так, с Днем ангела поздравляют всех Петь. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки и поздравления Петру с именинами.

День ангела Петра

Именины Петра: поздравления в стихах

Петр, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

День ангела Петра

В День именин Вам, Петр, пожелаю

Найти заветную, желанную мечту!

И она точно сбудется, я знаю!

Найти ее, хотите, помогу!?

Желаю Вам улыбок самых теплых,

От самых верных, преданных друзей!

Успехов Вам желаю я огромных,

И самых добрых и счастливых дней!

***

День ангела Петра

К целям двигаться не бойся,

Ни о чем не беспокойся,

И тебя покинет пусть

И печаль твоя, и грусть!

Петр, в этот праздник светлый

Пусть цветет на сердце лето!

Много счастья я желаю,

Чтобы жил, забот не зная!

День ангела Петра: поздравления в прозе

– Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!

День ангела Петра

– Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Петр, будь твёрд и решителен, здоров и энергичен, умён и силён, счастлив и любим!

– Дорогой Петр, искренне тебя поздравляю и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья в жизни.

Картинки с Днем ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

День ангела Петра

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