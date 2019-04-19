День ангела Павла: оригинальные поздравления

В пятницу, 19 апреля, отмечают день ангела Павла. Это имя в переводе с латинского означает "небольшой".

Павел спокойный, общительный, обаятельный, целеустремленный, стремится к совершенству. OBOZREVATEL собрал оригинальные поздравления и открытки для обладателя этого имени с праздником.

Поздравления в стихах

Павел гордый, непреступный,

Будто царь иль император,

Но в душе он очень добрый

И хороший он оратор,

Тост любой он зачитает,

Вышибет слезу из глаз,

А сегодня мы решили

Павлу пожелать от нас:

Оставаться другом лучшим,

Мужем верным и отцом,

Ну а после отмечаний

Быть на завтра огурцом!

* * *

Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.

Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.

Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.

Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

Поздравления в прозе

Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

* * *

С днем ангела, Павел! Самые прекрасные пожелания, для самого хорошего человека в мире! Будь всегда здоровым и славным, а остальное приложится!

СМС-поздравления

Павлу счастья я желаю,

И сегодня поздравляю,

Пусть всегда тебе везет,

Счастье рядышком идет,

Пусть придет любовь большая,

Если ты о ней мечтаешь,

Ты совсем не унывай,

День улыбкою встречай!

* * *

Сегодня я желаю, Павел,

Чтоб счастье ты себе оставил,

А грусть навеки позабыл,

И чтоб всегда счастливым был,

Везенье жди, оно придет,

Тебе удачу принесет,

Пусть счастье льется через край —

Ты никогда не отступай!

Открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля будет полнолуние в знаке Весов. В этот день стоит быть осторожными, так как явление – особенное.

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