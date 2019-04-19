День ангела Павла: оригинальные поздравления

В пятницу, 19 апреля, отмечают день ангела Павла. Это имя в переводе с латинского означает "небольшой".
Павел спокойный, общительный, обаятельный, целеустремленный, стремится к совершенству. OBOZREVATEL собрал оригинальные поздравления и открытки для обладателя этого имени с праздником.
Поздравления в стихах
Павел гордый, непреступный,
Будто царь иль император,
Но в душе он очень добрый
И хороший он оратор,
Тост любой он зачитает,
Вышибет слезу из глаз,
А сегодня мы решили
Павлу пожелать от нас:
Оставаться другом лучшим,
Мужем верным и отцом,
Ну а после отмечаний
Быть на завтра огурцом!
* * *
Сотни поздравлений,
Сотни пожеланий
Я тебе сегодня
Посвящаю, Павел.
Чтоб мечты сбывались,
Достигались цели,
Успеха добивался,
Чтоб ты в каждом деле.
Чтобы все проблемы
Были нипочем,
Рядом, чтоб друзей
Ты чувствовал плечо.
Жизнь твоя была,
Чтобы полной чашей,
Счастье через край лилось
В твоей жизни, Паша.
Поздравления в прозе
Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.
* * *
С днем ангела, Павел! Самые прекрасные пожелания, для самого хорошего человека в мире! Будь всегда здоровым и славным, а остальное приложится!
СМС-поздравления
Павлу счастья я желаю,
И сегодня поздравляю,
Пусть всегда тебе везет,
Счастье рядышком идет,
Пусть придет любовь большая,
Если ты о ней мечтаешь,
Ты совсем не унывай,
День улыбкою встречай!
* * *
Сегодня я желаю, Павел,
Чтоб счастье ты себе оставил,
А грусть навеки позабыл,
И чтоб всегда счастливым был,
Везенье жди, оно придет,
Тебе удачу принесет,
Пусть счастье льется через край —
Ты никогда не отступай!
Открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля будет полнолуние в знаке Весов. В этот день стоит быть осторожными, так как явление – особенное.
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