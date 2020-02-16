День ангела Павла: красивые открытки и стихи для Паши

По православному церковному календарю 16 февраля все, кто носит имя Павел, отмечают свой День ангела.

Так, в этот день с именинами поздравляют всех Паш. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки и поздравления Павлу с именинами.

День ангела Павла

С Днем ангела, Павел: стихи

Поздравляем тебя, Павел,

И желаем, чтобы правил

Твоим миром лишь успех,

Такой радостный для всех.

Желаем мы тебе здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Везения тебе вагон,

На счете в банке миллион.

***

День ангела Павла

Павел, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

С Днем ангела Павла

Павлу счастья я желаю,

И сегодня поздравляю,

Пусть всегда тебе везет,

Счастье рядышком идет,

Пусть придет любовь большая,

Если ты о ней мечтаешь,

Ты совсем не унывай,

День улыбкою встречай!

День ангела Павла: поздравления в прозе

– Я знаю, что у тебя, дорогой Паша, все в жизни сложится так, как ты желаешь! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни наслаждение!

– Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

День ангела Павла

– Милый Павлик, поздравляю тебя от всей души. Желаю, чтобы фортуна тебе улыбалась, чтобы в делах ждал успех и везение, чтобы жизнь радовала ощущениями счастья и любви, чтобы на пути горел яркий свет и простиралась добрая надежда.

– Отзывчивого и доброжелательного человека, замечательного парня по имени Павел поздравляю с праздником. Пусть твой путь будет легким и успешным, пусть всякий труд и дело приносят добрые плоды, пусть будет в твоей жизни верная любовь и надежное счастье.

Открытки ко Дню ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

С Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

С Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

С Днем ангела Павла

С Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

С Днем ангела Павла

День ангела Павла

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