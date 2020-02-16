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16 февраля • обновлено в 05:26
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День ангела Павла: красивые открытки и стихи для Паши

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По православному церковному календарю 16 февраля все, кто носит имя Павел, отмечают свой День ангела.

Так, в этот день с именинами поздравляют всех Паш. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки и поздравления Павлу с именинами.

День ангела Павла

День ангела Павла

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С Днем ангела, Павел: стихи

Поздравляем тебя, Павел,

И желаем, чтобы правил

Твоим миром лишь успех,

Такой радостный для всех.

Желаем мы тебе здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Везения тебе вагон,

На счете в банке миллион.

***

День ангела Павла

День ангела Павла

Павел, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

С Днем ангела Павла

С Днем ангела Павла

Павлу счастья я желаю,

И сегодня поздравляю,

Пусть всегда тебе везет,

Счастье рядышком идет,

Пусть придет любовь большая,

Если ты о ней мечтаешь,

Ты совсем не унывай,

День улыбкою встречай!

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День ангела Павла: поздравления в прозе

– Я знаю, что у тебя, дорогой Паша, все в жизни сложится так, как ты желаешь! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни наслаждение!

– Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

День ангела Павла

День ангела Павла

– Милый Павлик, поздравляю тебя от всей души. Желаю, чтобы фортуна тебе улыбалась, чтобы в делах ждал успех и везение, чтобы жизнь радовала ощущениями счастья и любви, чтобы на пути горел яркий свет и простиралась добрая надежда.

– Отзывчивого и доброжелательного человека, замечательного парня по имени Павел поздравляю с праздником. Пусть твой путь будет легким и успешным, пусть всякий труд и дело приносят добрые плоды, пусть будет в твоей жизни верная любовь и надежное счастье.

Открытки ко Дню ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

С Днем ангела Павла

С Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

С Днем ангела Павла

С Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

С Днем ангела Павла

С Днем ангела Павла

С Днем ангела Павла

С Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

С Днем ангела Павла

С Днем ангела Павла

День ангела Павла

День ангела Павла

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции церковь религия праздник
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