День ангела Павла: красивые открытки и стихи для Паши

По православному церковному календарю 16 февраля все, кто носит имя Павел, отмечают свой День ангела.
Так, в этот день с именинами поздравляют всех Паш. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки и поздравления Павлу с именинами.
День ангела Павла
С Днем ангела, Павел: стихи
Поздравляем тебя, Павел,
И желаем, чтобы правил
Твоим миром лишь успех,
Такой радостный для всех.
Желаем мы тебе здоровья,
Желаем жить всегда любовью,
Везения тебе вагон,
На счете в банке миллион.
***
День ангела Павла
Павел, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
С Днем ангела Павла
Павлу счастья я желаю,
И сегодня поздравляю,
Пусть всегда тебе везет,
Счастье рядышком идет,
Пусть придет любовь большая,
Если ты о ней мечтаешь,
Ты совсем не унывай,
День улыбкою встречай!
День ангела Павла: поздравления в прозе
– Я знаю, что у тебя, дорогой Паша, все в жизни сложится так, как ты желаешь! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни наслаждение!
– Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.
День ангела Павла
– Милый Павлик, поздравляю тебя от всей души. Желаю, чтобы фортуна тебе улыбалась, чтобы в делах ждал успех и везение, чтобы жизнь радовала ощущениями счастья и любви, чтобы на пути горел яркий свет и простиралась добрая надежда.
– Отзывчивого и доброжелательного человека, замечательного парня по имени Павел поздравляю с праздником. Пусть твой путь будет легким и успешным, пусть всякий труд и дело приносят добрые плоды, пусть будет в твоей жизни верная любовь и надежное счастье.
Открытки ко Дню ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
С Днем ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
С Днем ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
С Днем ангела Павла
С Днем ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
День ангела Павла
С Днем ангела Павла
День ангела Павла
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