День ангела Олега: самые яркие поздравления и открытки

3 октября празднуется день ангела Олега. Это имя в переводе с древнескандинавского языка означает "святой".

Мужчины с этим именем обычно трудолюбивые и напористые, достигают намеченных целей. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками для Олега с именинами.

День ангела Олега – поздравление в стихах

Имен на свете много разных,

И каждое как Божий дар.

Олег — и краткость в нём, и важность,

И разум, и любви пожар.

И отмечая праздник в жизни,

Останься верным ты себе.

Запас имей свой оптимизма,

Чтоб дать отпор любой беде!

Олег, любви тебе на свете —

Взаимной, яркой и святой!

Пусть ждут успех и долголетие,

Пусть ангел будет над тобой!

* * *

В этот день тебя, Олег

От души мы поздравляем.

Желаем тебе долгих лет

И быть рядом обещаем.

На работе пусть тебя

Все коллеги уважают.

Дома ждут всегда, любя,

Готовят ужин, согревают.

Чтоб ты просто счастлив был

В повседневной суете,

О неприятностях забыл,

Чтоб было радостно тебе.

* * *

Он берет всегда разбег

Мощный и глубокий.

Покоритель наш Олег

Целей всех высоких.

Пусть везет тебе всегда,

Планы, мысли сбудутся.

Рядом будут лишь друзья

С ними не заблудишься.

Будь здоров, силен как Бог,

В этом твоя сила.

Чтобы честь и доброта

В жизни победила.

День ангела Олега – поздравление в прозе

Поздравляю, Олежка! Желаю тебе свершения всех твоих грандиозных планов, блестящих перспектив и возможностей в жизни, искреннего общения и крепкой любви родных, высокого достатка, великого счастья, массу интересных увлечений и радостных событий.

* * *

Сегодня от всей души поздравляю Олега. Недаром такого доброго, сильного, отважного, умного и мужественного парня назвали так. Желаю всегда оставаться мудрым, справедливым, дипломатичным, успешным и сильным, как Вещий Олег. Пусть над твоей головой будет ясное небо и яркое солнце, пусть в сердце селится радость и любовь.

* * *

Поздравляю Олежку с праздником. Хочу тебе пожелать быть в жизни смелым тигром, отважным львом, быстрым гепардом, уверенным буйволом, сильным медведем, прытким и весёлым мангустом, гордым слоном, добрым котом, милым и красивым лемуром.

День ангела Олега – открытки

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