День ангела Олега: самые яркие поздравления и открытки

3 октября празднуется день ангела Олега. Это имя в переводе с древнескандинавского языка означает "святой".
Мужчины с этим именем обычно трудолюбивые и напористые, достигают намеченных целей. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками для Олега с именинами.
День ангела Олега – поздравление в стихах
Имен на свете много разных,
И каждое как Божий дар.
Олег — и краткость в нём, и важность,
И разум, и любви пожар.
И отмечая праздник в жизни,
Останься верным ты себе.
Запас имей свой оптимизма,
Чтоб дать отпор любой беде!
Олег, любви тебе на свете —
Взаимной, яркой и святой!
Пусть ждут успех и долголетие,
Пусть ангел будет над тобой!
* * *
В этот день тебя, Олег
От души мы поздравляем.
Желаем тебе долгих лет
И быть рядом обещаем.
На работе пусть тебя
Все коллеги уважают.
Дома ждут всегда, любя,
Готовят ужин, согревают.
Чтоб ты просто счастлив был
В повседневной суете,
О неприятностях забыл,
Чтоб было радостно тебе.
* * *
Он берет всегда разбег
Мощный и глубокий.
Покоритель наш Олег
Целей всех высоких.
Пусть везет тебе всегда,
Планы, мысли сбудутся.
Рядом будут лишь друзья
С ними не заблудишься.
Будь здоров, силен как Бог,
В этом твоя сила.
Чтобы честь и доброта
В жизни победила.
День ангела Олега – поздравление в прозе
Поздравляю, Олежка! Желаю тебе свершения всех твоих грандиозных планов, блестящих перспектив и возможностей в жизни, искреннего общения и крепкой любви родных, высокого достатка, великого счастья, массу интересных увлечений и радостных событий.
* * *
Сегодня от всей души поздравляю Олега. Недаром такого доброго, сильного, отважного, умного и мужественного парня назвали так. Желаю всегда оставаться мудрым, справедливым, дипломатичным, успешным и сильным, как Вещий Олег. Пусть над твоей головой будет ясное небо и яркое солнце, пусть в сердце селится радость и любовь.
* * *
Поздравляю Олежку с праздником. Хочу тебе пожелать быть в жизни смелым тигром, отважным львом, быстрым гепардом, уверенным буйволом, сильным медведем, прытким и весёлым мангустом, гордым слоном, добрым котом, милым и красивым лемуром.
День ангела Олега – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, в первое воскресенье октября в Украине будут отмечать День учителя. Историю и традиции праздника можно узнать в нашем материале.
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!