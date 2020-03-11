День ангела Николая: открытки, стихи и видео с поздравлениями

11 марта по православному календарю отмечают День ангела Николая. Так, всех мальчиков, парней и мужчин по имени Коля можно поздравлять с именинами.
К празднику OBOZREVATEL публикует красивые стихи, картинки и видео с поздравлениями Николаю.
День ангела Николая: как поздравить с праздником
facedobra.com
День ангела Николая: стихи с поздравлениями
Желаю, Коля, от души,
Тебе счастливым быть всегда,
Успехов важных и больших
Достичь легко и без труда!
Пусть дарит каждая минута
Тебе лишь радость и везение!
Живи красиво, ярко, круто
И получай лишь наслаждение!
***
День ангела Николая: как поздравить с праздником
korali.info
Николай, у тебя сегодня именины,
Ты достоин звания настоящего мужчины,
Желаем тебе счастья, радости, добра,
Всех благ и семейного тепла.
Пусть жизнь течёт, как полная река,
Пускай удача улыбается тебе всегда,
Будь любимым и желанным всегда,
Пусть добрый ангел хранит тебя.
День ангела Николая: красивые открытки
День ангела Николая: как поздравить с праздником
listivki.ru
День ангела Николая: как поздравить с праздником
otkritkiOK.ru
День ангела Николая: как поздравить с праздником
maximum.fm
День ангела Николая: как поздравить с праздником
otkr.ot7.ru
День ангела Николая: как поздравить с праздником
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Именины Николая: видео с поздравлениями
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