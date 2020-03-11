День ангела Николая: открытки, стихи и видео с поздравлениями

11 марта по православному календарю отмечают День ангела Николая. Так, всех мальчиков, парней и мужчин по имени Коля можно поздравлять с именинами.

К празднику OBOZREVATEL публикует красивые стихи, картинки и видео с поздравлениями Николаю.

День ангела Николая: как поздравить с праздником facedobra.com

День ангела Николая: стихи с поздравлениями

Желаю, Коля, от души,

Тебе счастливым быть всегда,

Успехов важных и больших

Достичь легко и без труда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь радость и везение!

Живи красиво, ярко, круто

И получай лишь наслаждение!

***

День ангела Николая: как поздравить с праздником korali.info

Николай, у тебя сегодня именины,

Ты достоин звания настоящего мужчины,

Желаем тебе счастья, радости, добра,

Всех благ и семейного тепла.

Пусть жизнь течёт, как полная река,

Пускай удача улыбается тебе всегда,

Будь любимым и желанным всегда,

Пусть добрый ангел хранит тебя.

День ангела Николая: красивые открытки

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Именины Николая: видео с поздравлениями

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