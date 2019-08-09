День ангела Николая: лучшие поздравления и открытки

9 августа празднуют День ангела Николая. Это имя произошло от древнегреческого имени Николаос.

Николай означает "победитель народов", "побеждать". OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.

День ангела Николая – поздравления в стихах

Пусть Николай Святой всегда

От бед оберегает,

Здоровья даст на все года,

Во всем вам помогает.

Детишек ваших бережет

И им подарки дарит

На сложном жизненном пути

В беде вас не оставит.

Пусть будут радость и покой

Царить под вашей крышей.

Молитесь Николаю вы

И он всегда услышит.

* * *

Дорогой наш Николай,

В этот день веселый

Поздравленья принимай,

Пожеланий горы.

Покорятся пусть тебе

Разные вершины,

Пусть дорога по судьбе

Будет ровной, длинной.

Ждет давно тебя успех,

Заждалась удача.

Пусть на жизненном пути

Тебя встретит счастье.

День ангела Николая – поздравления в прозе

Дорогой Николай, пусть день ангела подарит тебе множество веселых моментов. Не забывай, что в жизни будут и огорчения. Желаю тебе быть счастливым и наполнять счастьем людей тебя окружающих, мира тебе и любви.

* * *

Дорогого Николая поздравляю, большого счастья, крепкого здоровья и необыкновенного чуда в жизни желаю. Пусть ступени жизни будут легки, пусть удачно завершается любое дело, пусть любимые люди будут всегда рядом, пусть будет много поводов для радости и веселья.

День ангела Николая – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа отмечается Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира, а также почитается память целителя Пантелеимона и жертв атомного удара в Нагасаки.

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