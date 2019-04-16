День ангела Никиты: оригинальные поздравления и открытки

Во вторник, 16 апреля, отмечают День ангела Никиты. Это имя в переводе с греческого означает "победитель".
Никита – мечтательный, жизнерадостный, упорный, творческий и обаятельный. Умеет искать нестандартные решения проблемы. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.
Поздравления с именинами в стихах
День ангела
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Поздравляю я Никиту –
Знай, дороги все отрыты,
Чтобы цели достигать,
Чтобы подвиг совершать,
Много счастья, моря смеха,
И огромного успеха
От души тебе желаю,
В именины поздравляю!
* * *
Хочу Никите пожелать
Я в именины не скучать,
Пусть все хорошее случится,
Мечта твоя к тебе стремится,
Чтоб ты всегда веселым был,
Чтоб только искренне любил,
Пускай удача будет рядом,
А большего, поверь, не надо!
В прозе
Дорогой Никита! Природа наградила тебя множеством всевозможных талантов. Ты рожден, чтобы быть лидером и блестящим победителем во всем. Желаю тебе всегда проявлять свою сдержанность, упорство, твердость и напор, чтобы добиться безусловного успеха. Желаю тебе найти свою верную дорогу и чувствовать себя хозяином своей жизни.
* * *
Поздравляю с днем ангела, Никита! Пусть каждый твой день приносит хорошие новости. Пусть дорогие тебе люди всегда будут счастливы. Удачно воплоти все, что желаешь, никогда не сбивайся с пути и всегда знай, что рядом есть люди, которые поддержат и помогут. С праздником!
СМС-поздравления в прозе и стихах
Никита! Все твои близкие и родные люди благодарят твоего ангела за то, что оберегает тебя! Будь счастлив, дорогой!
* * *
Никита! Сегодня важный повод для смс! Сегодня твои именины! Надеюсь, что ты никогда не изменишься, а ангел на твоем плече тебе в этом помогает!
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Никита, ты рожден, чтоб побеждать
И цели добиваться непременно.
Позволь тебе сердечно пожелать,
Чтоб этот дар хранил ты неизменно.
День ангела Никиты – оригинальные открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля православные христиане будут отмечать Пасху. В Украине будет сразу несколько выходных подряд.
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