День ангела Никиты: оригинальные поздравления и открытки

Во вторник, 16 апреля, отмечают День ангела Никиты. Это имя в переводе с греческого означает "победитель".

Никита – мечтательный, жизнерадостный, упорный, творческий и обаятельный. Умеет искать нестандартные решения проблемы. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.

Поздравления с именинами в стихах

День ангела pixabay

Поздравляю я Никиту –

Знай, дороги все отрыты,

Чтобы цели достигать,

Чтобы подвиг совершать,

Много счастья, моря смеха,

И огромного успеха

От души тебе желаю,

В именины поздравляю!

* * *

Хочу Никите пожелать

Я в именины не скучать,

Пусть все хорошее случится,

Мечта твоя к тебе стремится,

Чтоб ты всегда веселым был,

Чтоб только искренне любил,

Пускай удача будет рядом,

А большего, поверь, не надо!

В прозе

Дорогой Никита! Природа наградила тебя множеством всевозможных талантов. Ты рожден, чтобы быть лидером и блестящим победителем во всем. Желаю тебе всегда проявлять свою сдержанность, упорство, твердость и напор, чтобы добиться безусловного успеха. Желаю тебе найти свою верную дорогу и чувствовать себя хозяином своей жизни.

* * *

Поздравляю с днем ангела, Никита! Пусть каждый твой день приносит хорошие новости. Пусть дорогие тебе люди всегда будут счастливы. Удачно воплоти все, что желаешь, никогда не сбивайся с пути и всегда знай, что рядом есть люди, которые поддержат и помогут. С праздником!

СМС-поздравления в прозе и стихах

Никита! Все твои близкие и родные люди благодарят твоего ангела за то, что оберегает тебя! Будь счастлив, дорогой!

* * *

Никита! Сегодня важный повод для смс! Сегодня твои именины! Надеюсь, что ты никогда не изменишься, а ангел на твоем плече тебе в этом помогает!

* * *

Никита, ты рожден, чтоб побеждать

И цели добиваться непременно.

Позволь тебе сердечно пожелать,

Чтоб этот дар хранил ты неизменно.

День ангела Никиты – оригинальные открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля православные христиане будут отмечать Пасху. В Украине будет сразу несколько выходных подряд.

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