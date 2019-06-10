День ангела Никиты: как поздравить именинника

10 июня 2019 года отмечают День ангела Никиты, который в переводе с греческого означает "победитель".

Эта дата не случайно оказалась в календаре. Еще древние славяни день называли Никита Гусятник, который оберегал птиц. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.

Поздравления с именинами в стихах

День ангела

Поздравляю я Никиту –

Знай, дороги все отрыты,

Чтобы цели достигать,

Чтобы подвиг совершать,

Много счастья, моря смеха,

И огромного успеха

От души тебе желаю,

В именины поздравляю!

Поздравления в прозе

Поздравляю с днем ангела, Никита! Будь защитником людей, животных, всего живого на Земле. Будь покровителем любимых, и пусть они оберегают тебя в ответ. Пусть счастье тебя окружает, а близкие поддержат и помогут. С праздником!

СМС-поздравления

Никита! Все твои близкие и родные люди благодарят твоего ангела за то, что оберегает тебя! Будь счастлив, дорогой!

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Никита! Сегодня важный повод для смс! Сегодня твои именины! Надеюсь, что ты никогда не изменишься, а ангел на твоем плече тебе в этом помогает!

День ангела Никиты – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, православные в 2019 году отметят праздник Святой Троицы 16 июня. Традиционно этот день приходится на воскресенье. Светлый праздник отмечают три дня.

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