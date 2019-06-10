День ангела Никиты: как поздравить именинника

10 июня 2019 года отмечают День ангела Никиты, который в переводе с греческого означает "победитель".
Эта дата не случайно оказалась в календаре. Еще древние славяни день называли Никита Гусятник, который оберегал птиц. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.
Поздравления с именинами в стихах
День ангела
Поздравляю я Никиту –
Знай, дороги все отрыты,
Чтобы цели достигать,
Чтобы подвиг совершать,
Много счастья, моря смеха,
И огромного успеха
От души тебе желаю,
В именины поздравляю!
Поздравления в прозе
Поздравляю с днем ангела, Никита! Будь защитником людей, животных, всего живого на Земле. Будь покровителем любимых, и пусть они оберегают тебя в ответ. Пусть счастье тебя окружает, а близкие поддержат и помогут. С праздником!
СМС-поздравления
Никита! Все твои близкие и родные люди благодарят твоего ангела за то, что оберегает тебя! Будь счастлив, дорогой!
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Никита! Сегодня важный повод для смс! Сегодня твои именины! Надеюсь, что ты никогда не изменишься, а ангел на твоем плече тебе в этом помогает!
День ангела Никиты – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, православные в 2019 году отметят праздник Святой Троицы 16 июня. Традиционно этот день приходится на воскресенье. Светлый праздник отмечают три дня.
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