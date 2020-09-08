День ангела Натальи: лучшие поздравления, видео и картинки

Православная церковь 8 сентября чествует память святой мученицы Наталии Никомидийской, жены мученика Адриана Никомидийского, которая умерла от душевных страданий после казни ее преданного Христу супруга.

В этот день обладательницы имени Наталья отмечают свой день ангела. К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, картинки и видео.

С Днем ангела Натальи: смс, стихи и проза

С Днем ангела хочу поздравить

Тебя, Наташенька, сейчас,

Пусть лучик счастья, чистой веры

Не покидает твоих глаз.

Пусть ангел проведет за руку,

Закроет от обид крылом,

Добром, удачей. Позитивом

Всегда пусть будет полон дом.

***

Сьогодні настали іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

С днем ангела, Наталья, поздравляю,

Не зря ведь каждый в мире знает,

Что ты и благородна, и добра,

Порядочна, достаточно щедра.

Так пусть твой ангел помогает,

От бед, невзгод оберегает.

По жизни весело шагай,

Проблемы со здоровьем ты не знай.

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.

***

Милу Наталю вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ангел охоронець завжди був поряд, оберігав і захищав від бід!

***

Милая Наташенька, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в жизни тебя ожидает счастье и удача, пусть путь твой будет светел и успешен, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и совершает добрые дела.

***

З днем ангела, мила Наталю. Нехай твій крилатий захисник вкриє тебе від негоди, від смутку, від дурних ідей, від поганих людей, від злих днів. Бажаю тобі, Наталочко, бути завжди самою чарівністю з душею, повною доброти, і серцем, надихаючим тебе любов'ю!

Картинки и открытки ко Дню ангела Натальи

Открытка с Днем ангела Натальи Фото: maximum.fm

Картинка ко Дню ангела Натальи Фото: bonnycards.ru

Поздравления с Днем ангела Натальи Фото: ridna.com.ua

День ангела Натальи 2020 Фото: YouTube

Пожелания в День ангела Натальи Фото: bonnycards.ru

Именины Натальи: видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября также отмечается Сретение Владимирской иконы Божьей матери: как молиться и о чем просить в праздник.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.

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