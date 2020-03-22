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22 марта • обновлено в 07:01
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День ангела Натальи: красивые поздравления, видео и открытки

2.2т
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Православная церковь 22 марта почитает память святой преподобномученицы Наталии Ульяновой.

Послушница Новодевичьего монастыря Наталия Ульянова была расстреляна в этот день в 1938 году, во время гонений на христиан в Советской России.

Также 22 марта с Днем ангела поздравляют всех Наташ. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки, видео и поздравления с именинами Натальи.

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

pexels.com

День ангела Натальи: поздравления в стихах и прозе

С днем ангела Наталью поздравляю,

Желаю чаще ей встречать добро.

И люди будут к ней пускай открыты,

Чтоб не встречалось никогда ей зло.

***

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

listivki.olkol.com

Будь заводной, будь дерзкой, если нужно,

Пусть будет дружною всегда твоя семья,

С днем именин хотят поздравить дружно

Тебя, Наташа, все родные и друзья.

Будь молодой, красивой, будь неповторимой,

Назло всему будь яркой и цвети,

Пусть ангелы хранят тебя незримо,

Пусть ждет тебя удача на пути.

***

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

listivki.olkol.com

Милая Наташа, я тебя поздравляю с радостным и светлым днем, с днем ангела. Пусть твой хранитель всегда тебя оберегает в этой жизни, пусть будет твоя душа всегда полна большой любви и счастья, пусть будет доброе чудо и невероятное волшебство в твоём каждом дне, пусть веселым и легким всегда остается твой характер.

С Днем ангела Натальи: открытки

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

listivki.olkol.com

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

otkritkiok.ru

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

listivki.olkol.com

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

listivki.olkol.com

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

listivki.olkol.com

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

otkritkiok.ru

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

listivki.olkol.com

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

listivki.olkol.com

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

listivki.olkol.com

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

otkritkiok.ru

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями

otkritkiok.ru

День ангела Натальи: видео

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
церковь религия праздник
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