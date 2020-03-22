День ангела Натальи: красивые поздравления, видео и открытки

Православная церковь 22 марта почитает память святой преподобномученицы Наталии Ульяновой.
Послушница Новодевичьего монастыря Наталия Ульянова была расстреляна в этот день в 1938 году, во время гонений на христиан в Советской России.
Также 22 марта с Днем ангела поздравляют всех Наташ. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки, видео и поздравления с именинами Натальи.
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
pexels.com
День ангела Натальи: поздравления в стихах и прозе
С днем ангела Наталью поздравляю,
Желаю чаще ей встречать добро.
И люди будут к ней пускай открыты,
Чтоб не встречалось никогда ей зло.
***
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
Будь заводной, будь дерзкой, если нужно,
Пусть будет дружною всегда твоя семья,
С днем именин хотят поздравить дружно
Тебя, Наташа, все родные и друзья.
Будь молодой, красивой, будь неповторимой,
Назло всему будь яркой и цвети,
Пусть ангелы хранят тебя незримо,
Пусть ждет тебя удача на пути.
***
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
Милая Наташа, я тебя поздравляю с радостным и светлым днем, с днем ангела. Пусть твой хранитель всегда тебя оберегает в этой жизни, пусть будет твоя душа всегда полна большой любви и счастья, пусть будет доброе чудо и невероятное волшебство в твоём каждом дне, пусть веселым и легким всегда остается твой характер.
С Днем ангела Натальи: открытки
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
otkritkiok.ru
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
otkritkiok.ru
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
otkritkiok.ru
День ангела Натальи: открытки, стихи и видео с поздравлениями
otkritkiok.ru
День ангела Натальи: видео
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