Как поздравить с Днем ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео

20 марта православные христиане почитают память преподобномученицы Надежды Кругловой.
В то же время все, кто носит имя Надя, отмечают свой День ангела. К именинам Надежды OBOZREVATEL публикует лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.
День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео
listivki.olkol.com
День ангела Надежды: стихи
Пускай тебе, Надюша, солнце улыбнется,
Пусть ветерок шальной развеет грусть,
Пусть ангел нежно плеч твоих коснется,
С днем именин твоих поздравит пусть.
Пусть утро дарит весть благую,
И, как воровка, в щелку спрячется беда.
Желаю встретить я тебе любовь большую,
И стать счастливей всех на долгие года.
***
День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео
otkritkiok.ru
Тебе, Надежда, счастья
Хочу я пожелать,
Звездой на небосклоне
Яркою сиять.
Дарить лучи надежды
И зажигать сердца,
Любви тебе желаю
Без края и конца.
Именины Нади: открытки
День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео
listivki.olkol.com
День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео
otkritkiok.ru
День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео
listivki.olkol.com
День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео
otkritkiok.ru
День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео
listivki.olkol.com
День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео
listivki.olkol.com
День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео
otkritkiok.ru
День ангела Надежды: видео
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