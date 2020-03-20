Как поздравить с Днем ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео

20 марта православные христиане почитают память преподобномученицы Надежды Кругловой.

В то же время все, кто носит имя Надя, отмечают свой День ангела. К именинам Надежды OBOZREVATEL публикует лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.

День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео listivki.olkol.com

День ангела Надежды: стихи

Пускай тебе, Надюша, солнце улыбнется,

Пусть ветерок шальной развеет грусть,

Пусть ангел нежно плеч твоих коснется,

С днем именин твоих поздравит пусть.

Пусть утро дарит весть благую,

И, как воровка, в щелку спрячется беда.

Желаю встретить я тебе любовь большую,

И стать счастливей всех на долгие года.

***

День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео otkritkiok.ru

Тебе, Надежда, счастья

Хочу я пожелать,

Звездой на небосклоне

Яркою сиять.

Дарить лучи надежды

И зажигать сердца,

Любви тебе желаю

Без края и конца.

Именины Нади: открытки

День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео listivki.olkol.com

День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео otkritkiok.ru

День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео listivki.olkol.com

День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео otkritkiok.ru

День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео listivki.olkol.com

День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео listivki.olkol.com

День ангела Надежды: лучшие поздравления, открытки и видео otkritkiok.ru

День ангела Надежды: видео

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