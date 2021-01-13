День ангела Милы: поздравления, картинки и открытки в именины Мелании

В среду, 13 января, обладательницы имени Мелания, под которым также часто крестят девочек с именами Мила, Милана, Милена и другими родственными, отмечают свой день ангела.

Так, церковь в эту дату чтит память преподобной Мелании Римской – святой, жившей в 4-5 столетиях. OBOZREVATEL к празднику подготовил стихи, прозу, картинки, открытки и видео с поздравлениями.

Стихи, проза и смс в день ангела Милы

Я желаю, чтоб всегда

Хорошела и цвела.

Были чтобы силы

В твоем сердце, Мила.

Чтобы женская судьба

Счастливо сложилась.

В вихре страсти и любви

Ты всегда кружилась.

И карьера пусть твоя

Только процветает.

А красивые глаза

Вечно слез не знают.

***

Вітаю тебе, Мила,

Щоб була ти людям мила,

Щоб мрії твої збувалися,

У житті чудеса траплялися.

Бажаю бути щасливою,

Єдиною, коханою,

Ніжною, лагідною, гарною,

І завжди неповторною.

***

Мила, судьбой предначертано быть –

Милой, красивой и очень счастливой,

Мечтать и ответно и крепко любить,

Быть замечательной, неотразимой.

Желаю здоровья и светлых людей,

Ярких, задорных, погожих дней.

***

Мілочко, я тебе вітаю з днем ангела і щиро бажаю бути вічно закоханою, натхненною, цілеспрямованою, вільною в своїх діях, шляхетною у вчинках, щирою в почуттях. Посміхайся якомога частіше і завжди тримай руку на пульсі щастя.

***

С днем ангела, Мила! Желаю всегда улыбаться, творить и мечтать, и пусть все твои мечты не заставляют долго ждать своего исполнения. Пусть тобой движет любовь и вдохновение, пусть тебя окружает счастье и радость.

***

З днем ангела, люба Міла. Нескінченного потоку удачі й радості в житті, успішної реалізації життєвих планів, міцної дружби і щирого кохання, гарного настрою і безсумнівного везіння.

***

Міла, вітаю з днем ангела! Бажаю натхнення і досягнень! Будь гарна, здорова й щаслива. Всього тобі найпрекраснішого!

Картинки и открытки ко дню ангела Милы

Поздравление с днем ангела Миланы vjoy.cc

С днем ангела Милены otkritkiok.ru

С днем ангела Милы i2card.ot7.ru

День ангела Милы i2card.ot7.ru

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января в Украине отмечают праздник Маланки, а также Щедрый вечер. Народные традиции этого дня уходят корнями вглубь украинской истории.

По материалам: pozdravok.ru.