День ангела Михаила: лучшие поздравления и открытки

27 марта отмечают День ангела Михаила. Это имя происходит от древнееврейского имени Микаэль. Известны и другие формы имени: в Англии — Майкл, в арабских странах — Микаил, в Германии — Михель, в Испании — Мигель, во Франции — Мишель.

OBOZREVATEL выяснил значение имени, а также подобрал поздравления и открытки с праздником.

Что означает имя Михаил

Мужчина с именем Михаил имеет сильную энергетику. Он наделен лучшими человеческими качествами, такими как целеустремленность, активной жизненной позицией, отзывчивостью и добротой. Михаил имеет много друзей, но по-настоящему близких людей у него считанные единицы. Это связано, прежде всего, с тем, что в дружбе он зациклен на самом себе, он не умеет чем-то жертвовать и отчего-то отказываться ради других.

Поздравления Михаилу с Днем ангела в стихах

Душою чистой всех ты восхитил,

Святой архангел, мудрый Михаил.

Дай Бог тебе счастливых много лет,

Чтоб жил в гармонии, не зная тяжких бед.

Да не покинут сердце долгие года

Любовь, надежда, вера, доброта.

Мы искренне тебе желаем, Михаил,

Для дел серьезных вновь набраться сил.

Найти в себе все скрытые таланты

Свою судьбу чтоб с радостью вершил.

Друзей надежных чтобы ты обрел

И чтобы жизни сад твой рос и цвел.

Побольше положительных эмоций

Пари в высотах жизни, как орел.

Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе

Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

Поздравительные открытки

Смс-поздравление

Мишке в праздник я желаю,

Что днем ангела зовется, —

Ты живи, преград не зная,

И удача улыбнется.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!