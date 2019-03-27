День ангела Михаила: лучшие поздравления и открытки

27 марта отмечают День ангела Михаила. Это имя происходит от древнееврейского имени Микаэль. Известны и другие формы имени: в Англии — Майкл, в арабских странах — Микаил, в Германии — Михель, в Испании — Мигель, во Франции — Мишель.
OBOZREVATEL выяснил значение имени, а также подобрал поздравления и открытки с праздником.
Что означает имя Михаил
Мужчина с именем Михаил имеет сильную энергетику. Он наделен лучшими человеческими качествами, такими как целеустремленность, активной жизненной позицией, отзывчивостью и добротой. Михаил имеет много друзей, но по-настоящему близких людей у него считанные единицы. Это связано, прежде всего, с тем, что в дружбе он зациклен на самом себе, он не умеет чем-то жертвовать и отчего-то отказываться ради других.
Поздравления Михаилу с Днем ангела в стихах
Душою чистой всех ты восхитил,
Святой архангел, мудрый Михаил.
Дай Бог тебе счастливых много лет,
Чтоб жил в гармонии, не зная тяжких бед.
Да не покинут сердце долгие года
Любовь, надежда, вера, доброта.
Мы искренне тебе желаем, Михаил,
Для дел серьезных вновь набраться сил.
Найти в себе все скрытые таланты
Свою судьбу чтоб с радостью вершил.
Друзей надежных чтобы ты обрел
И чтобы жизни сад твой рос и цвел.
Побольше положительных эмоций
Пари в высотах жизни, как орел.
Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе
Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!
Поздравительные открытки
Смс-поздравление
Мишке в праздник я желаю,
Что днем ангела зовется, —
Ты живи, преград не зная,
И удача улыбнется.
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