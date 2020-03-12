День ангела Михаила: красивые стихи, видео и открытки

По православному календарю 12 марта отмечается День ангела Михаила.

Так, всех, кто носит имя Миша, можно поздравлять с именинами. К празднику OBOZREVATEL публикует красивые стихи, картинки и видео с поздравлениями Михаилу.

День ангела Михаила glavcor.info

С Днем ангела Михаила: стихи

В день ангела поздравления прими,

Пусть непременно сбудутся твои мечты,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть счастье к тебе на крыльях мчится.

Будь всегда в отличном настроенье,

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пусть путь твой освещает яркая звезда,

Михаил, всех благ тебе, удачи и тепла.

***

День ангела Михаила krut-art.ru

Михаил, сегодня именинник ты,

Все поздравления тебе и цветы,

Пусть добрый ангел тебя оберегает,

Пускай друзья надёжные окружают.

Всех благ тебе, удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай отлично идут дела,

Будь в отличной форме всегда.

День ангела Михаила: открытки

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Именины Михаила: видео с поздравлениями

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