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12 марта • обновлено в 06:51
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День ангела Михаила: красивые стихи, видео и открытки

1.2т
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По православному календарю 12 марта отмечается День ангела Михаила.

Так, всех, кто носит имя Миша, можно поздравлять с именинами. К празднику OBOZREVATEL публикует красивые стихи, картинки и видео с поздравлениями Михаилу.

День ангела Михаила

День ангела Михаила

glavcor.info

С Днем ангела Михаила: стихи

В день ангела поздравления прими,

Пусть непременно сбудутся твои мечты,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть счастье к тебе на крыльях мчится.

Будь всегда в отличном настроенье,

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пусть путь твой освещает яркая звезда,

Михаил, всех благ тебе, удачи и тепла.

***

День ангела Михаила

День ангела Михаила

krut-art.ru

Михаил, сегодня именинник ты,

Все поздравления тебе и цветы,

Пусть добрый ангел тебя оберегает,

Пускай друзья надёжные окружают.

Всех благ тебе, удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай отлично идут дела,

Будь в отличной форме всегда.

День ангела Михаила: открытки

День ангела Михаила

День ангела Михаила

listivki.olkol.com

День ангела Михаила

День ангела Михаила

pruvitannja.com.ua

День ангела Михаила

День ангела Михаила

gifka.com

День ангела Михаила

День ангела Михаила

otkritkiok.ru

Именины Михаила: видео с поздравлениями

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
церковь традиции религия праздник календарь
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