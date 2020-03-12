День ангела Михаила: красивые стихи, видео и открытки

По православному календарю 12 марта отмечается День ангела Михаила.
Так, всех, кто носит имя Миша, можно поздравлять с именинами. К празднику OBOZREVATEL публикует красивые стихи, картинки и видео с поздравлениями Михаилу.
День ангела Михаила
glavcor.info
С Днем ангела Михаила: стихи
В день ангела поздравления прими,
Пусть непременно сбудутся твои мечты,
Пускай удача в дверь твою стучится,
Пусть счастье к тебе на крыльях мчится.
Будь всегда в отличном настроенье,
Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,
Пусть путь твой освещает яркая звезда,
Михаил, всех благ тебе, удачи и тепла.
***
День ангела Михаила
krut-art.ru
Михаил, сегодня именинник ты,
Все поздравления тебе и цветы,
Пусть добрый ангел тебя оберегает,
Пускай друзья надёжные окружают.
Всех благ тебе, удачи, счастья,
Пусть мимо пролетают все ненастья,
Пускай отлично идут дела,
Будь в отличной форме всегда.
День ангела Михаила: открытки
День ангела Михаила
listivki.olkol.com
День ангела Михаила
pruvitannja.com.ua
День ангела Михаила
gifka.com
День ангела Михаила
otkritkiok.ru
Именины Михаила: видео с поздравлениями
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