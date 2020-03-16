День ангела Марты: красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями

Православная церковь 16 марта почитает память святой преподобномученицы Марфы Ковровой, которая была расстреляна властью СССР во времена гонений на христиан в 1938 году.

Кроме того, все девочки и женщины по имени Марта в этот день отмечают свои именины. Как поздравить Марту с Днем ангела: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.

День ангела Марты: поздравления facedobra.com

День ангела Марты: красивые стихи

От души мы пожелаем

Нашей милой, доброй Марте,

Чтоб была она счастливой,

Жизнь ее была чтоб яркой,

Марту все мы поздравляем

И желаем ей везенья,

Пусть удача улыбнется,

К ней придет пусть вдохновенье!

***

День ангела Марты: поздравления otkritkiok.ru

Поздравляем тебя, Марта!

Желаем здорового азарта,

А также любви и счастья,

Избегать любых ненастий,

Пусть все сбудутся мечты,

Также бодрости и красоты,

Никогда не ведать горя,

А только счастья море.

Здоровья, позитива и добра,

Улыбки искренней всегда,

Мы добра тебе желаем,

Дорогая наша, поздравляем!

Именины Марты: открытки с поздравлениями

День ангела Марты: поздравления otkritkiok.ru

День ангела Марты: поздравления otkritkiok.ru

День ангела Марты: поздравления otkritkiok.ru

День ангела Марты: поздравления otkritkiok.ru

День ангела Марты: поздравления otkritkiok.ru

День ангела Марты: поздравления otkritkiok.ru

День ангела Марты: поздравления otkritkiok.ru

День ангела Марты: поздравления narodna-pravda.ua

День ангела Марты: поздравления listivki.olkol.com

День ангела Марты: поздравления listivki.olkol.com

День ангела Марты: поздравления listivki.olkol.com

День ангела Марты: поздравления listivki.olkol.com

День ангела Марты: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что бесит мужчин: как нельзя поступать с любимым.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!