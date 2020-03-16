День ангела Марты: красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями

Православная церковь 16 марта почитает память святой преподобномученицы Марфы Ковровой, которая была расстреляна властью СССР во времена гонений на христиан в 1938 году.
Кроме того, все девочки и женщины по имени Марта в этот день отмечают свои именины. Как поздравить Марту с Днем ангела: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.
День ангела Марты: поздравления
facedobra.com
День ангела Марты: красивые стихи
От души мы пожелаем
Нашей милой, доброй Марте,
Чтоб была она счастливой,
Жизнь ее была чтоб яркой,
Марту все мы поздравляем
И желаем ей везенья,
Пусть удача улыбнется,
К ней придет пусть вдохновенье!
***
День ангела Марты: поздравления
otkritkiok.ru
Поздравляем тебя, Марта!
Желаем здорового азарта,
А также любви и счастья,
Избегать любых ненастий,
Пусть все сбудутся мечты,
Также бодрости и красоты,
Никогда не ведать горя,
А только счастья море.
Здоровья, позитива и добра,
Улыбки искренней всегда,
Мы добра тебе желаем,
Дорогая наша, поздравляем!
Именины Марты: открытки с поздравлениями
День ангела Марты: поздравления
otkritkiok.ru
День ангела Марты: поздравления
otkritkiok.ru
День ангела Марты: поздравления
otkritkiok.ru
День ангела Марты: поздравления
otkritkiok.ru
День ангела Марты: поздравления
otkritkiok.ru
День ангела Марты: поздравления
otkritkiok.ru
День ангела Марты: поздравления
otkritkiok.ru
День ангела Марты: поздравления
narodna-pravda.ua
День ангела Марты: поздравления
listivki.olkol.com
День ангела Марты: поздравления
listivki.olkol.com
День ангела Марты: поздравления
listivki.olkol.com
День ангела Марты: поздравления
listivki.olkol.com
День ангела Марты: видео с поздравлениями
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