День ангела Марка: оригинальные поздравления и открытки

В четверг, 18 апреля, отмечают День ангела Марка. Это имя имеет несколько версий происхождения: от римского Marcus или от бога-покровителя людей, стад и войны Марса.

Марк – эгоцентричен, прагматичен, везде хочет быть первым, любит выходить победителем из споров, доказывая свою правоту. Мужчина с таким именем старается не раскрываться полностью даже перед близкими людьми. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.

Поздравления в стихах

Марк — это сила, мужество и слава.

Он так считает, значит он решил!

Пусть честолюбие достичь успеха позволяет,

Быть дипломатом, пусть хватает сил!

Семья его — особенная сфера,

И в сердце допускает он не всех.

Отдачу ты получишь непременно!

Ждет в жизни с Марком лишь сплошной успех.

* * *

Сегодня Марка поздравляю!

Желаю все, что хочешь ты,

Желаю сильным быть и смелым.

Пускай сбываются мечты.

Желаю много-много денег,

Здоровья, счастья, доброты.

Желаю я тебе удачи

Во всем, к чему стремишься ты.

Поздравления в прозе

Марк, родной человек! Очень хочется поздравить тебя с именинами! Пусть в твоем внутреннем мире всегда будет царить умиротворение, звучит спокойная и мелодичная музыка! Пусть тебя всегда радует детский смех и голос любимого человека!

* * *

Дорогой Марк! Ты – замечательный человек. В день ангела хочется тебе пожелать никогда не скучать! Пусть твоя жизнь не будет ровной, как трасса, пусть на ней будет все, да побольше!

СМС-поздравления

Марк, поздравляю с днем ангела! Пусть все заветные мечты исполнятся, сердце наполнится радостью, а ум – мудростью!

* * *

Хочу, чтоб было все у Марка,

Чего он только пожелает,

Пусть будет радостным и ярким

Тот путь, который выбирает!

Открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля православные христиане будут отмечать Пасху, из-за которой в стране ввели сразу несколько выходных.

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