День ангела Марка: оригинальные поздравления и открытки

В четверг, 18 апреля, отмечают День ангела Марка. Это имя имеет несколько версий происхождения: от римского Marcus или от бога-покровителя людей, стад и войны Марса.
Марк – эгоцентричен, прагматичен, везде хочет быть первым, любит выходить победителем из споров, доказывая свою правоту. Мужчина с таким именем старается не раскрываться полностью даже перед близкими людьми. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.
Поздравления в стихах
Марк — это сила, мужество и слава.
Он так считает, значит он решил!
Пусть честолюбие достичь успеха позволяет,
Быть дипломатом, пусть хватает сил!
Семья его — особенная сфера,
И в сердце допускает он не всех.
Отдачу ты получишь непременно!
Ждет в жизни с Марком лишь сплошной успех.
* * *
Сегодня Марка поздравляю!
Желаю все, что хочешь ты,
Желаю сильным быть и смелым.
Пускай сбываются мечты.
Желаю много-много денег,
Здоровья, счастья, доброты.
Желаю я тебе удачи
Во всем, к чему стремишься ты.
Поздравления в прозе
Марк, родной человек! Очень хочется поздравить тебя с именинами! Пусть в твоем внутреннем мире всегда будет царить умиротворение, звучит спокойная и мелодичная музыка! Пусть тебя всегда радует детский смех и голос любимого человека!
* * *
Дорогой Марк! Ты – замечательный человек. В день ангела хочется тебе пожелать никогда не скучать! Пусть твоя жизнь не будет ровной, как трасса, пусть на ней будет все, да побольше!
СМС-поздравления
Марк, поздравляю с днем ангела! Пусть все заветные мечты исполнятся, сердце наполнится радостью, а ум – мудростью!
* * *
Хочу, чтоб было все у Марка,
Чего он только пожелает,
Пусть будет радостным и ярким
Тот путь, который выбирает!
Открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля православные христиане будут отмечать Пасху, из-за которой в стране ввели сразу несколько выходных.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!