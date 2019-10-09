День ангела Марка: лучшие открытки и поздравления с именинами

В четверг, 10 октября, празднуется день ангела Марка, чье имя в переводе с латинского языка означает "молот".

По одной из версий оно произошло от одного из древнейших богов Италии и Рима Марса, который считался покровителем людей и стад, а позже стал богом войны. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как можно поздравить Марка с именинами.

День ангела Марка – поздравления в стихах

День ангела Марка

В этот день желаю Марку

Самых ласковых объятий,

Замечательных подарков

И удачи многократной.

Быть решительным и сильным,

Жизнерадостным, успешным,

Сногсшибательным, красивым

И счастливым быть, конечно!

* * *

Марк, тебя я поздравляю,

Добрый парень, верный друг.

Пусть сбываются желания

И не тронет пусть недуг.

Будь успешен в своем деле,

Счастлив будь всегда в любви,

Жажда новых достижений

Пусть всегда кипит в крови.

* * *

Счастлив будь всегда, Маркуша,

Продолжай карьерный путь!

Будь хорошим папой, мужем,

Сыном, другом лучшим будь!

Пусть успех сопровождает

Тебя, Марк, всегда во всем!

А улыбка пусть сверкает

Только ярче с каждым днем!

День ангела Марка – поздравления в прозе

С Днем ангела тебя, Марк! Желаю удачи, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.

* * *

Спешу поздравить дорогого друга Марка с днем именин! Хочу пожелать тебе, чтобы невзгоды, горе и обиды забыли дорогу к твоему дому!

* * *

Марк, в этот день хочу пожелать тебе неисчерпаемого счастья, крепкого здоровья, неразрушимых надежд и испепеляющей любви. Будь уверенным в себе и всегда добивайся своих целей! С Днем ангела!

День ангела Марка – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в церковном календаре отмечено много праздников. Что отмечают украинцы в течение месяца, можно прочитать в нашем материале.

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