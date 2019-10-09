День ангела Марка: лучшие открытки и поздравления с именинами

В четверг, 10 октября, празднуется день ангела Марка, чье имя в переводе с латинского языка означает "молот".
По одной из версий оно произошло от одного из древнейших богов Италии и Рима Марса, который считался покровителем людей и стад, а позже стал богом войны. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как можно поздравить Марка с именинами.
День ангела Марка – поздравления в стихах
День ангела Марка
В этот день желаю Марку
Самых ласковых объятий,
Замечательных подарков
И удачи многократной.
Быть решительным и сильным,
Жизнерадостным, успешным,
Сногсшибательным, красивым
И счастливым быть, конечно!
* * *
Марк, тебя я поздравляю,
Добрый парень, верный друг.
Пусть сбываются желания
И не тронет пусть недуг.
Будь успешен в своем деле,
Счастлив будь всегда в любви,
Жажда новых достижений
Пусть всегда кипит в крови.
* * *
Счастлив будь всегда, Маркуша,
Продолжай карьерный путь!
Будь хорошим папой, мужем,
Сыном, другом лучшим будь!
Пусть успех сопровождает
Тебя, Марк, всегда во всем!
А улыбка пусть сверкает
Только ярче с каждым днем!
День ангела Марка – поздравления в прозе
С Днем ангела тебя, Марк! Желаю удачи, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.
* * *
Спешу поздравить дорогого друга Марка с днем именин! Хочу пожелать тебе, чтобы невзгоды, горе и обиды забыли дорогу к твоему дому!
* * *
Марк, в этот день хочу пожелать тебе неисчерпаемого счастья, крепкого здоровья, неразрушимых надежд и испепеляющей любви. Будь уверенным в себе и всегда добивайся своих целей! С Днем ангела!
День ангела Марка – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в церковном календаре отмечено много праздников. Что отмечают украинцы в течение месяца, можно прочитать в нашем материале.
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