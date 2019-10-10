День ангела Марии: яркие поздравления и открытки

11 октября празднуют День ангела Марии, чье имя в переводе с древнееврейского означает "любимая".

Маша – добрая, отзывчивая, уравновешенная, ответственная и творческая, готова помочь. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как оригинально поздравить именинницу с праздником.

День ангела Марии – поздравления в стихах

Сегодня, дорогая Маша,

Лови приятные моменты!

Нет никого на свете краше,

Лишь для тебя все комплименты!

Пускай блистают твои глазки,

Цветет улыбка на устах!

Пусть дарит мир цветные краски,

А все, что было лишь в мечтах,

Легко в реальность воплотится!

Поет от счастья пусть душа,

А сердце будет звонко биться,

Ведь жизнь безумно хороша!

***

Машенька, хочу тебе сказать,

Что ты должна всегда счастливой быть,

Свои мечты в реальность воплощать!

Тебе желаю быть любимой и любить!

Пусть будет много красочных мгновений

И радость пусть накроет с головой!

Желаю тебе новых достижений,

Удача пусть всегда будет с тобой!

***

Желаю от души, тебе Мария,

Как можно больше в жизни доброты,

И быть всегда от счастья в эйфории,

В реальность воплощать легко мечты!

Пускай будет улыбок очень много,

Веселья, солнца, радости, тепла,

Желаю настроения лишь цветного,

Чтоб ты, будто цветочек, расцвела!

День ангела Марии – поздравления в прозе

Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.

***

Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была головокружительно захватывающая и искристо яркая! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полная удовлетворенность в душе!

***

Дорогая Машенька, с тобой всегда весело и на душе становится легко! Оставайся таким светлым, добрым и интересным человеком, к которому всегда хочется тянуться! Желаю жить — не тужить и преуспевать во всём!

День ангела Марии – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот день также отмечаются несколько международных праздников.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!