День ангела Марии: яркие поздравления и открытки

11 октября празднуют День ангела Марии, чье имя в переводе с древнееврейского означает "любимая".
Маша – добрая, отзывчивая, уравновешенная, ответственная и творческая, готова помочь. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как оригинально поздравить именинницу с праздником.
День ангела Марии – поздравления в стихах
Сегодня, дорогая Маша,
Лови приятные моменты!
Нет никого на свете краше,
Лишь для тебя все комплименты!
Пускай блистают твои глазки,
Цветет улыбка на устах!
Пусть дарит мир цветные краски,
А все, что было лишь в мечтах,
Легко в реальность воплотится!
Поет от счастья пусть душа,
А сердце будет звонко биться,
Ведь жизнь безумно хороша!
***
Машенька, хочу тебе сказать,
Что ты должна всегда счастливой быть,
Свои мечты в реальность воплощать!
Тебе желаю быть любимой и любить!
Пусть будет много красочных мгновений
И радость пусть накроет с головой!
Желаю тебе новых достижений,
Удача пусть всегда будет с тобой!
***
Желаю от души, тебе Мария,
Как можно больше в жизни доброты,
И быть всегда от счастья в эйфории,
В реальность воплощать легко мечты!
Пускай будет улыбок очень много,
Веселья, солнца, радости, тепла,
Желаю настроения лишь цветного,
Чтоб ты, будто цветочек, расцвела!
День ангела Марии – поздравления в прозе
Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.
***
Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была головокружительно захватывающая и искристо яркая! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полная удовлетворенность в душе!
***
Дорогая Машенька, с тобой всегда весело и на душе становится легко! Оставайся таким светлым, добрым и интересным человеком, к которому всегда хочется тянуться! Желаю жить — не тужить и преуспевать во всём!
День ангела Марии – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, в этот день также отмечаются несколько международных праздников.
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