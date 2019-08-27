День ангела Марии: лучшие поздравления и открытки

28 августа отмечают День ангела Марии в честь великого праздника – Успения Пресвятой Богородицы.

Имя Мария с древнееврейского означает "любимая". Чаще всего, это добрая и отзывчивая женщина, уравновешенная и хозяйственная. Готовая на самопожертвование. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками с именинами.

День ангела Марии – поздравления в стихах

Ты добрая, отзывчивая, Маша!

Ты — умница, каких ввек не сыскать.

Пусть будет полной жизни твоей чаша,

Чтоб было все, о чем могла мечтать!

Пусть радость каждый праздник украшает,

А позитив приходит в день любой,

Пусть счастью ничего не помешает,

Удача будет рядышком с тобой!

* * *

Хороша подруга наша,

Лучше трудно вам найти.

Ведь харизма есть у Маши —

Мимо просто не пройти.

Я желаю, дорогая,

Силу духа сохранить.

Как бы жизнь ни изгалялась,

Всё равно ее любить.

Если надо, быть пожестче.

Или стать совсем ручной!

Но для близких оставайся

Милой, доброй и родной.

День ангела Марии – поздравления в прозе

Поздравляю с днем ангела тебя и Успением, Мария. Пожелать хочу, чтобы твой путь всегда был освещён добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

* * *

Милая Машенька, поздравляю тебя с днем ангела и пожелать хочу большой и светлой любви, искреннего и настоящего счастья, доброй и неизменной удачи, великих и несокрушимых успехов, нереального и крупного везения, крепкого и прочного здоровья.

День ангела Марии и Успение Пресвятой Богородицы – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа также отмечается открытие Венецианского кинофестиваля, а еще в этот день родились два известных актера.

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