День ангела Марии: лучшие поздравления и открытки

28 августа отмечают День ангела Марии в честь великого праздника – Успения Пресвятой Богородицы.
Имя Мария с древнееврейского означает "любимая". Чаще всего, это добрая и отзывчивая женщина, уравновешенная и хозяйственная. Готовая на самопожертвование. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками с именинами.
День ангела Марии – поздравления в стихах
Ты добрая, отзывчивая, Маша!
Ты — умница, каких ввек не сыскать.
Пусть будет полной жизни твоей чаша,
Чтоб было все, о чем могла мечтать!
Пусть радость каждый праздник украшает,
А позитив приходит в день любой,
Пусть счастью ничего не помешает,
Удача будет рядышком с тобой!
* * *
Хороша подруга наша,
Лучше трудно вам найти.
Ведь харизма есть у Маши —
Мимо просто не пройти.
Я желаю, дорогая,
Силу духа сохранить.
Как бы жизнь ни изгалялась,
Всё равно ее любить.
Если надо, быть пожестче.
Или стать совсем ручной!
Но для близких оставайся
Милой, доброй и родной.
День ангела Марии – поздравления в прозе
Поздравляю с днем ангела тебя и Успением, Мария. Пожелать хочу, чтобы твой путь всегда был освещён добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.
* * *
Милая Машенька, поздравляю тебя с днем ангела и пожелать хочу большой и светлой любви, искреннего и настоящего счастья, доброй и неизменной удачи, великих и несокрушимых успехов, нереального и крупного везения, крепкого и прочного здоровья.
День ангела Марии и Успение Пресвятой Богородицы – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа также отмечается открытие Венецианского кинофестиваля, а еще в этот день родились два известных актера.
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