Как поздравить с Днем ангела Марии: красивые стихи, картинки и видео

25 февраля православные христиане чтут память преподобной Марии Вифинской, именовавшейся в мужском образе Марином. Святая угодница Мария жила в 6-м веке, она под видом мужчины служила в мужском монастыре, где преуспевала в добродетели, послушании и смирении.

Кроме того, 25 февраля свой День ангела отмечают все, кто носит имя Мария. В именины Маши OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.

День ангела Марии

День ангела Марии: стихи

Хочу я просто море счастья

Любимой Машеньке желать,

Живи ты жизнью настоящей,

И знай – не нужно унывать.

Пускай удача улыбнется,

Везет тебе во всех делах,

Живи, как ласковое солнце,

С улыбкой яркой на устах!

***

День ангела Марии

Желаю от души, тебе Мария,

Как можно больше в жизни доброты,

И быть всегда от счастья в эйфории,

В реальность воплощать легко мечты!

Пускай будет улыбок очень много,

Веселья, солнца, радости, тепла,

Желаю настроения лишь цветного,

Чтоб ты, будто цветочек, расцвела!

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

День ангела Марии

Именины Марии: видео

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