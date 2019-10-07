День ангела Максима: яркие поздравления с именинами

Во вторник, 8 октября, все Максимы, Максимки и Максы будут отмечать свой День ангела.

Имя Максим происходит от латинского слова "Maximus" и в переводе означает "величайший". В Древнем Риме таким именем называли детей из знатных семей, желая им побед и жизненных успехов.

Носители этого имени мужественные, настойчивые, упорные и решительные. Они достигают весомых успехов в профессии и в личной жизни.

OBOZREVATEL предлагает читателям оригинальные поздравления с Днем ангела.

8 октября – именины Максима

С днем ангела, Максим, тебя поздравляем,

Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,

Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,

Пусть все мечты заветные сбудутся.

Пусть будет жизнь, как родниковая вода,

Пусть совесть будет всегда чиста,

Пусть будет долгой – долгой жизнь,

На виражах судьбы крепче держись.

Поздравления с Днем ангела Максима

Ты самый лучший из мужчин,

Всегда влюбленный в жизнь Максим!

В твой день светлейших именин

Восторг тобой - нам допустим:

С латыни знаем перевод,

Максим - от слова "величайший",

Надежду имя придает,

Что будет жизнь твоя ярчайшей !

Свой расширяя кругозор,

Стремишься к самоутверждению,

А кто с тобой вступает в спор -

Готов пусть будет к поражению !

Ты словом метким всех сразишь !

Хоть по натуре добрый малый,

Скорей поймешь все и простишь:

Худой мир лучше ссоры вялой.

Мы ценим качества твои,

Такие красят всех мужчин !

Ты весь во власти чувств любви

И в день своих же именин !

Максим, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – понимания, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие праздники будут отмечать украинцы в октябре 2019-го.

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