День ангела Максима: яркие поздравления с именинами

Во вторник, 8 октября, все Максимы, Максимки и Максы будут отмечать свой День ангела.
Имя Максим происходит от латинского слова "Maximus" и в переводе означает "величайший". В Древнем Риме таким именем называли детей из знатных семей, желая им побед и жизненных успехов.
Носители этого имени мужественные, настойчивые, упорные и решительные. Они достигают весомых успехов в профессии и в личной жизни.
OBOZREVATEL предлагает читателям оригинальные поздравления с Днем ангела.
8 октября – именины Максима
С днем ангела, Максим, тебя поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,
Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,
Пусть все мечты заветные сбудутся.
Пусть будет жизнь, как родниковая вода,
Пусть совесть будет всегда чиста,
Пусть будет долгой – долгой жизнь,
На виражах судьбы крепче держись.
Поздравления с Днем ангела Максима
Ты самый лучший из мужчин,
Всегда влюбленный в жизнь Максим!
В твой день светлейших именин
Восторг тобой - нам допустим:
С латыни знаем перевод,
Максим - от слова "величайший",
Надежду имя придает,
Что будет жизнь твоя ярчайшей !
Свой расширяя кругозор,
Стремишься к самоутверждению,
А кто с тобой вступает в спор -
Готов пусть будет к поражению !
Ты словом метким всех сразишь !
Хоть по натуре добрый малый,
Скорей поймешь все и простишь:
Худой мир лучше ссоры вялой.
Мы ценим качества твои,
Такие красят всех мужчин !
Ты весь во власти чувств любви
И в день своих же именин !
Максим, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – понимания, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
pexels.com
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие праздники будут отмечать украинцы в октябре 2019-го.
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