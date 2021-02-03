День ангела Максима: поздравления, картинки и открытки

В среду, 3 февраля, обладатели имени Максим празднуют свой день ангела. Так, православные верующие в эту дату чтят память святого Максима Исповедника, жившего в 6-7 веках, – христианского монаха, богослова и борца против ересей.

К именинам Максима OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, видео, картинки и открытки.

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог

Рядом движутся в пути.

***

Максиме, я тебе вітаю,

І сили я тобі бажаю,

Щоб всіх звернув в баранячий ріг,

А друг завжди в біді допоміг.

І щоб мужності вагон,

В кишені грошей мільйон,

Щоб кохав і був коханим,

І в житті був необхідним.

***

Максим, будь смелым, энергичным,

Всегда уверенным в себе!

Пусть в кошельке шуршит наличность,

Везет немыслимо в судьбе!

Пусть грандиозные идеи

Роятся в мыслях день за днем,

И сотни важных достижений

Успехи принесут во всем!

***

Максиму бажаємо

Нехай життя буде раєм,

Щоб був ти коханим

І завжди шанованим.

Щоб сонце світило

Й співала душа,

І щоб кожен день

Життя було хорошим!

***

С днем ангела, Максим! Пусть каждый твой шаг сопровождается радостью и смехом, а каждый новый день добавляет тебе силы и мужества. Никогда не переставай верить в себя, в свой потенциал, в свои цели, в свою личность, и все будет в порядке. Поздравляю!

***

Вітаю, Максиме. Бажаю від життя брати максимум позитиву і успіху. Бажаю займатися тим, що приносить радість серцю, оточувати себе людьми, які будуть наповнювати тебе тільки позитивними емоціями. Здоров'я тобі, Максе, впевненості, внутрішньої сили і удачі на кожен день календаря.

***

З днем ангела! Будь щасливим і успішним, дорогий Максиме, нехай тобі завжди щастить у житті, нехай удача завжди супроводжує тебе на життєвому шляху. Будь здоровим і життєрадісним!

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По материалам: pozdravok.ru.