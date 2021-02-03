День ангела Максима: поздравления, картинки и открытки
В среду, 3 февраля, обладатели имени Максим празднуют свой день ангела. Так, православные верующие в эту дату чтят память святого Максима Исповедника, жившего в 6-7 веках, – христианского монаха, богослова и борца против ересей.
К именинам Максима OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, видео, картинки и открытки.Стихи, проза и смс в день ангела Максима
Будь удачлив и успешен,
Ангелом своим храним,
Счастья, крепкого здоровья
Пожелаю я, Максим.
Силы будут пусть и воля
За мечтой своей идти,
Пусть лишь те, кто сердцу дорог
Рядом движутся в пути.
***
Максиме, я тебе вітаю,
І сили я тобі бажаю,
Щоб всіх звернув в баранячий ріг,
А друг завжди в біді допоміг.
І щоб мужності вагон,
В кишені грошей мільйон,
Щоб кохав і був коханим,
І в житті був необхідним.
***
Максим, будь смелым, энергичным,
Всегда уверенным в себе!
Пусть в кошельке шуршит наличность,
Везет немыслимо в судьбе!
Пусть грандиозные идеи
Роятся в мыслях день за днем,
И сотни важных достижений
Успехи принесут во всем!
***
Максиму бажаємо
Нехай життя буде раєм,
Щоб був ти коханим
І завжди шанованим.
Щоб сонце світило
Й співала душа,
І щоб кожен день
Життя було хорошим!
***
С днем ангела, Максим! Пусть каждый твой шаг сопровождается радостью и смехом, а каждый новый день добавляет тебе силы и мужества. Никогда не переставай верить в себя, в свой потенциал, в свои цели, в свою личность, и все будет в порядке. Поздравляю!
***
Вітаю, Максиме. Бажаю від життя брати максимум позитиву і успіху. Бажаю займатися тим, що приносить радість серцю, оточувати себе людьми, які будуть наповнювати тебе тільки позитивними емоціями. Здоров'я тобі, Максе, впевненості, внутрішньої сили і удачі на кожен день календаря.
***
З днем ангела! Будь щасливим і успішним, дорогий Максиме, нехай тобі завжди щастить у житті, нехай удача завжди супроводжує тебе на життєвому шляху. Будь здоровим і життєрадісним!Картинки и открытки ко дню ангела Максима
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По материалам: pozdravok.ru.