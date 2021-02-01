День ангела Макара: поздравления и открытки к празднику

В понедельник, 1 февраля, обладатели имени Макар отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь в Украине чтит память их святого покровителя – преподобного Макария Великого (Египетского), жившего в 4 веке.

К именинам Макара OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, пожелания в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

Макар, в день ангела твой,

Желаю я счастья,

Дому достатка, уюта, добра,

Чтоб обошли стороною ненастья,

Чтоб бед ты не знал и проблем никогда.

Чтоб жизнь тебе радость только дарила,

В доме всегда была детвора,

Чтобы удача, дом посетила.

***

Макарові я бажаю бути добрим,

Не злитися на мінливу долю.

Багатств щоб заробив собі багато,

І здійсняться нехай його мрії.

***

Макар, в этот день тебе мы желаем,

Чтоб грусть и обиду ты позабыл,

Чтоб девушки все с тобою гуляли,

И все в твоем "круге" тебя уважали.

***

В тебе є природний дар,

Надійний ти і добрий, Макаре,

Вмієш ти тримати удар,

З тобою не страшна й пожежа.

Зараз хочу тобі бажати,

Все, що замислив, встигати,

Щоб не втомлювався ти мріяти,

І ці мрії в життя втілювати.

***

Макаре, з днем ангела! Сьогодні я хочу тебе привітати і від чистого серця побажати завжди залишатися красунчиком і щасливчиком. Нехай кожен лист твого календаря містить веселі картинки, смішні жарти, яскраві емоції та великі успіхи.

***

С днем ангела, Макар, от всей души желаю тебе всегда попадать в яблочко и сражать всех вокруг своими талантами. Пусть твоё сердце стремится к мечте, а твоё внутреннее "я" – к победе.

***

Вітаю, Макаре, з днем твого ангела. Нехай шлях по життю завжди буде добрим і легким, нехай кожен твій день має присмак щастя і любові. Бажаю здоров'я і успіху, удачі та перемог. Мрій, абстрагуйся від негативу та рішуче прагни до мрії!

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По материалам: pozdravok.ru.