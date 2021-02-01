День ангела Макара: поздравления и открытки к празднику
В понедельник, 1 февраля, обладатели имени Макар отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь в Украине чтит память их святого покровителя – преподобного Макария Великого (Египетского), жившего в 4 веке.
К именинам Макара OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, пожелания в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.Стихи, проза и смс ко дню ангела Макара
Макар, в день ангела твой,
Желаю я счастья,
Дому достатка, уюта, добра,
Чтоб обошли стороною ненастья,
Чтоб бед ты не знал и проблем никогда.
Чтоб жизнь тебе радость только дарила,
В доме всегда была детвора,
Чтобы удача, дом посетила.
***
Макарові я бажаю бути добрим,
Не злитися на мінливу долю.
Багатств щоб заробив собі багато,
І здійсняться нехай його мрії.
***
Макар, в этот день тебе мы желаем,
Чтоб грусть и обиду ты позабыл,
Чтоб девушки все с тобою гуляли,
И все в твоем "круге" тебя уважали.
***
В тебе є природний дар,
Надійний ти і добрий, Макаре,
Вмієш ти тримати удар,
З тобою не страшна й пожежа.
Зараз хочу тобі бажати,
Все, що замислив, встигати,
Щоб не втомлювався ти мріяти,
І ці мрії в життя втілювати.
***
Макаре, з днем ангела! Сьогодні я хочу тебе привітати і від чистого серця побажати завжди залишатися красунчиком і щасливчиком. Нехай кожен лист твого календаря містить веселі картинки, смішні жарти, яскраві емоції та великі успіхи.
***
С днем ангела, Макар, от всей души желаю тебе всегда попадать в яблочко и сражать всех вокруг своими талантами. Пусть твоё сердце стремится к мечте, а твоё внутреннее "я" – к победе.
***
Вітаю, Макаре, з днем твого ангела. Нехай шлях по життю завжди буде добрим і легким, нехай кожен твій день має присмак щастя і любові. Бажаю здоров'я і успіху, удачі та перемог. Мрій, абстрагуйся від негативу та рішуче прагни до мрії!Картинки и открытки в день ангела Макара
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По материалам: pozdravok.ru.