День ангела Макара: оригинальные поздравления и открытки

Сегодня, 9 апреля отмечают День ангела Макара. Это имя происходит от древнегреческого "макариос". Покровитель этого имени — Макарий Египетский, который не был знатного происхождения, а в юности он служил пастухом.
Макарий Египетский 60 лет прожил в пустыне. В 40 лет он начал совершать богослужения среди многочисленных учеников. OBOZREVATEL предлагает читателю поздравления с Днем ангела Макара.
Поздравления в стихах
Есть у тебя природный дар,
Надёжен ты и добр, Макар,
Умеешь ты держать удар,
С тобой не страшен и пожар.
Сейчас хочу тебе желать,
Всё, что замыслишь, успевать,
Не уставал чтоб ты мечтать,
И эти грёзы исполнять.
Всегда таким же оставайся,
Макар, почаще улыбайся,
Найти проблемы не пытайся
И своей жизнью наслаждайся.
Макар упрямый и общительный,
Переменчивый и исполнительный,
Лояльный и трудолюбивый,
Добрый и гостеприимный.
Желаем тебе судьбы прекрасной,
Любви взаимной, доброй, ясной,
Энергии, мечты осуществления,
Гармонии и вдохновения!
Поздравления в прозе
Поздравляю, Макар. Пусть путь по жизни всегда будет добрым и лёгким, пусть каждый твой день имеет привкус счастья и любви. Желаю тебе, дорогой Макар, здоровья и успеха, удачи и побед. Мечтай, Абстрагируйся от негатива, Креативно мысли, Атакуй все препятствия, Решительно стремись к мечте!
СМС-поздравления
Макар, пусть жизнь тебя балует,
А дорогая не ревнует.
И настроенья в день любой,
Удача чтоб была с тобой.
Пусть тебя сопровождает
Гром оваций и фанфар.
Быть лишь первым я желаю,
Удивительный Макар.
Открытки
Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.
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