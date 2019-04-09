День ангела Макара: оригинальные поздравления и открытки

Сегодня, 9 апреля отмечают День ангела Макара. Это имя происходит от древнегреческого "макариос". Покровитель этого имени — Макарий Египетский, который не был знатного происхождения, а в юности он служил пастухом.

Макарий Египетский 60 лет прожил в пустыне. В 40 лет он начал совершать богослужения среди многочисленных учеников. OBOZREVATEL предлагает читателю поздравления с Днем ангела Макара.

Поздравления в стихах

Есть у тебя природный дар,

Надёжен ты и добр, Макар,

Умеешь ты держать удар,

С тобой не страшен и пожар.

Сейчас хочу тебе желать,

Всё, что замыслишь, успевать,

Не уставал чтоб ты мечтать,

И эти грёзы исполнять.

Всегда таким же оставайся,

Макар, почаще улыбайся,

Найти проблемы не пытайся

И своей жизнью наслаждайся.

Макар упрямый и общительный,

Переменчивый и исполнительный,

Лояльный и трудолюбивый,

Добрый и гостеприимный.

Желаем тебе судьбы прекрасной,

Любви взаимной, доброй, ясной,

Энергии, мечты осуществления,

Гармонии и вдохновения!

Поздравления в прозе

Поздравляю, Макар. Пусть путь по жизни всегда будет добрым и лёгким, пусть каждый твой день имеет привкус счастья и любви. Желаю тебе, дорогой Макар, здоровья и успеха, удачи и побед. Мечтай, Абстрагируйся от негатива, Креативно мысли, Атакуй все препятствия, Решительно стремись к мечте!

СМС-поздравления

Макар, пусть жизнь тебя балует,

А дорогая не ревнует.

И настроенья в день любой,

Удача чтоб была с тобой.

Пусть тебя сопровождает

Гром оваций и фанфар.

Быть лишь первым я желаю,

Удивительный Макар.

Открытки

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.

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