День ангела Ксении: как красиво поздравить с именинами

6 февраля православные христиане почитают память двух святых по имени Ксения: преподобной Ксении Миласской, жившей в 5-м веке в Риме, и блаженной Ксении Петербургской, которая жила в 18-19 веках в России.

Также 6 февраля с Днем ангела поздравляют всех Ксюш и Оксан. В праздник OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Ксениям с именинами.

День ангела Ксении

С Днем ангела Ксении: поздравления в стихах

Желаю я Ксении милой

В День ангела светлый ее

Остаться такой же красивой,

И выглядеть на миллион.

Пусть ангел тебя не оставит

От бед неусыпно хранит.

Удача пусть ждать не заставит,

И счастьем судьба одарит.

***

С Днем ангела Ксении

Принесут пусть лишь успех

Все твои стремления,

Я блистать во всем желаю,

Дорогая моя Ксения.

Счастья, крепкого здоровья,

Восхитительных событий,

Пылкой, преданной любви,

Ярких и больших открытий.

Я желаю быть всегда

Барышней шикарной,

Лучезарной, заводной

И неординарной.

***

День ангела Ксении

Пробил наш праздник, христианский час,

Позволь поздравить мне тебя сейчас,

И пожелать твоей семье любви,

Ведь для любви мы Богом созданы.

Не верь в разлуку и Христа прими,

Все страсти мигом от себя пусти,

Как Ксения святая поступай,

И Бога как свою любовь признай.

***

С Днем ангела Ксении

Жизнь нам щедро раздает

Радости мгновения,

Я сегодня от души

Поздравляю Ксению.

Пусть исчезнут навсегда

Все твои сомнения,

Не пугает пусть беда

Случайным посещением.

Для проблем и для забот

Хватит сил, терпения,

Пусть работа принесет

В карьере повышение.

Чтобы каждый день дарил

Желаний исполнение,

Чтоб весь мир тебя любил!

Счастья тебе, Ксения.

День ангела Ксении: поздравления в прозе

День ангела Ксении

– Дорогая Ксения, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда держать в руках ключ от счастья, хранить в сердце тайну любви, беречь в душе радость и в любой ситуации сохранять спокойствие. Милая, пусть на небе никогда не погаснут звезды твоей удачи, пусть каждый день на тебя проливаются яркие лучи добра.

– Замечательная, милая, добрая Ксюша, пускай тебе всегда везет в жизни с людьми, обстоятельствами и местами. Пусть жизненные дни будут сверкать всеми цветами радуги, на душе будет уютно и тепло, а в доме будут благополучие, любовь, надежда и достаток!

С Днем ангела Ксении

– Ксюшенька-душенька, в этот день мы хотим пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть все загаданное когда-то исполнится в ближайшее время. Пускай судьба уготовит тебе долгую дорогу жизни, полную приключений и неожиданностей. Пускай на этой дороге у тебя не встретится непосильных препятствий, а все сюрпризы будут приятными.

С Днем ангела Ксении: открытки

День ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

День ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

День ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

День ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

День ангела Ксении

День ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

День ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

День ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

День ангела Ксении

С Днем ангела Ксении

День ангела Ксении

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