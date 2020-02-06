День ангела Ксении: как красиво поздравить с именинами

6 февраля православные христиане почитают память двух святых по имени Ксения: преподобной Ксении Миласской, жившей в 5-м веке в Риме, и блаженной Ксении Петербургской, которая жила в 18-19 веках в России.
Также 6 февраля с Днем ангела поздравляют всех Ксюш и Оксан. В праздник OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Ксениям с именинами.
День ангела Ксении
С Днем ангела Ксении: поздравления в стихах
Желаю я Ксении милой
В День ангела светлый ее
Остаться такой же красивой,
И выглядеть на миллион.
Пусть ангел тебя не оставит
От бед неусыпно хранит.
Удача пусть ждать не заставит,
И счастьем судьба одарит.
***
С Днем ангела Ксении
Принесут пусть лишь успех
Все твои стремления,
Я блистать во всем желаю,
Дорогая моя Ксения.
Счастья, крепкого здоровья,
Восхитительных событий,
Пылкой, преданной любви,
Ярких и больших открытий.
Я желаю быть всегда
Барышней шикарной,
Лучезарной, заводной
И неординарной.
***
День ангела Ксении
Пробил наш праздник, христианский час,
Позволь поздравить мне тебя сейчас,
И пожелать твоей семье любви,
Ведь для любви мы Богом созданы.
Не верь в разлуку и Христа прими,
Все страсти мигом от себя пусти,
Как Ксения святая поступай,
И Бога как свою любовь признай.
***
С Днем ангела Ксении
Жизнь нам щедро раздает
Радости мгновения,
Я сегодня от души
Поздравляю Ксению.
Пусть исчезнут навсегда
Все твои сомнения,
Не пугает пусть беда
Случайным посещением.
Для проблем и для забот
Хватит сил, терпения,
Пусть работа принесет
В карьере повышение.
Чтобы каждый день дарил
Желаний исполнение,
Чтоб весь мир тебя любил!
Счастья тебе, Ксения.
День ангела Ксении: поздравления в прозе
День ангела Ксении
– Дорогая Ксения, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда держать в руках ключ от счастья, хранить в сердце тайну любви, беречь в душе радость и в любой ситуации сохранять спокойствие. Милая, пусть на небе никогда не погаснут звезды твоей удачи, пусть каждый день на тебя проливаются яркие лучи добра.
– Замечательная, милая, добрая Ксюша, пускай тебе всегда везет в жизни с людьми, обстоятельствами и местами. Пусть жизненные дни будут сверкать всеми цветами радуги, на душе будет уютно и тепло, а в доме будут благополучие, любовь, надежда и достаток!
С Днем ангела Ксении
– Ксюшенька-душенька, в этот день мы хотим пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть все загаданное когда-то исполнится в ближайшее время. Пускай судьба уготовит тебе долгую дорогу жизни, полную приключений и неожиданностей. Пускай на этой дороге у тебя не встретится непосильных препятствий, а все сюрпризы будут приятными.
С Днем ангела Ксении: открытки
День ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
День ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
День ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
День ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
День ангела Ксении
День ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
День ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
День ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
День ангела Ксении
С Днем ангела Ксении
День ангела Ксении
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