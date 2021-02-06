День ангела Ксении и Оксаны: поздравления, картинки и открытки

В субботу, 6 февраля, обладательницы имен Ксения и Оксана отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в эту дату чтит память блаженной Ксении Петербургской и преподобной Ксении Миласской.

Ксения в переводе с древнегреческого языка означает "гостеприимная", "путешественница" или "чужая, чужестранка". К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, картинки, открытки и видео.

Стихи, проза и смс в день ангела Оксаны и Ксении

Наша милая Оксана,

Каждым мигом наслаждайся,

Будь всегда счастливой самой,

Веселись и улыбайся.

Позитива, дней чудесных,

Замечательных подружек,

Чтобы жизнь была как песня –

С каждым днем звучала лучше!

***

Ксенія чудова,

Красуня загадкова!

Поздоровлення приймай,

Бути щасливою обіцяй!

А ще здоровою, доброю,

Вранці, звичайно, бадьорою.

В оточенні любові

Щоб збулися твої мрії!

***

Мы тебе добра желаем,

Наша милая Оксана,

В жизни пусть твоей прекрасной

Счастье будет постоянно,

Не грусти и не печалься,

А дари нам всем улыбку,

Пусть желанья исполняет

Все твои из сказки рыбка!

***

Хочу пожелать тебе, Ксения,

Счастья, здоровья, любви,

Успехов больших и везения,

В гармонии, Ксюша, живи!

Пускай будет жизнь наполняться

Улыбками, миром, добром!

Твои мечты будут сбываться

Пускай без труда день за днем!

***

Вітаю тебе, Оксано, з днем ангела і бажаю, щоб ніколи смуток не торкався твого серця. Нехай те, чого ти хочеш найсильніше, обов'язково збудеться в найкоротші терміни, нехай кожен день буде наповнений щастям.

***

Оксаночка, твое имя означает "странница". Пусть в твоей жизни будет много дорог, но все они ведут к счастью!

***

Люба Ксюшо, ти дуже позитивна людина, тому я бажаю тобі завжди залишатися такою ж життєрадісною і променистою! Нехай твоє життя буде сповнене яскравими емоціями, захоплюючими подорожами і щирою любов'ю! Будь щаслива і нехай всі мрії здійсняться!

***

Дорога Оксаночко, вітаю тебе з днем ангела і бажаю квітучого, як весна, щастя. Бажаю завжди бути такою ж чарівною і веселою. Оксано, нехай у твоєму серці іскриться мрія. Нехай в твоєму житті світить сонце удачі. Нехай в твоєму домі буде затишно. Нехай в твоїй діяльності буде багато успіхів. Бажаю тобі здоров'я і кохання!

***

С днем ангела, замечательная, милая, добрая Ксюша, пускай тебе всегда везет в жизни с людьми, обстоятельствами и местами. Пусть жизненные дни будут сверкать всеми цветами радуги, на душе будет уютно и тепло, а в доме будут благополучие, любовь, надежда и достаток!

Картинки и открытки ко дню ангела Оксаны

Открытка в день ангела Оксаны Pinterest

Картинка в день ангела Оксаны ridna.com.ua

Поздравление с днем ангела Ксении Pinterest

С днем ангела Оксаны Pinterest

Видео ко дню ангела Ксении и Оксаны

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в День святой Ксении. В народе праздник считается "переломом зимы".

По материалам: pozdravok.ru.