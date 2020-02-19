День ангела Кристины: лучшие картинки и оригинальные поздравления в стихах и прозе

19 февраля церковь почитает память святой мученицы Христины Кесарийской (Каппадокийской). Эту святую и ее сестру Каллисту в 288 году за смелое исповедание веры во Христа связали спинами и сожгли в смоляной бочке.

Также в этот день все Кристины отмечают свои именины. Как поздравить Кристину с Днем ангела: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе.

Святая мученица Христина Кесарийская (Каппадокийская) elitsy.ru

День ангела Кристины: стихи

Тебе желаю в именины,

Чтоб ангел твой тебя хранил.

Чтоб каждый день и миг, Кристина,

Тебе удачу, смех дарил.

Была судьба чтоб благосклонной,

А на душе весна цвела.

Такой же ты красивой, модной,

Как и сейчас, всю жизнь была.

***

С Днем ангела Кристины

Кристина, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

День ангела Кристины

С Днем Ангела тебя, Кристина!

Ты жизни истинам верна,

Ты именно – жизнелюбива,

И своим именем – нежна.

Я пожелать тебе, Кристина,

Хочу того, чем жизнь ценна:

Любви красивой, доброй, сильной,

Той, что всегда разделена.

С Днем ангела Кристины: поздравления в прозе

– Дорогая Кристина, поздравляю тебя и от всей души желаю с каждым днем покорять все новые вершины успеха, с каждым мигом ощущать любовь родных, с каждым вдохом чувствовать себя счастливым человеком, с каждым разом убеждаться, что ты великолепна и прекрасна.

– Прекрасная наша Кристина! Желаем тебе всегда полностью оправдывать значение своего необычного имени, быть такой же яркой, эмоциональной и целостной натурой. Пускай твоя сильная энергетика обаяния и внутренней красоты привлекает к тебе удачу, успех и благополучие. Желаем стабильного преуспевания, спокойствия и роскошной жизни.

День ангела Кристины

– Кристиночка, милая, я поздравляю тебя и хочу пожелать волшебного сияния счастья в твоей жизни, яркого света радости души, неугасаемой веры в чудо для сердца, плодотворных, ярких и насыщенных будней, великолепного отдыха в кругу любимых близких и веселых друзей.

– Кристина милая моя, поздравляю тебя, дорогая. Я тебе желаю ясных и перспективных горизонтов жизни, вечной красоты и богатства души, веселого настроения и великих успехов, отменного здоровья и неизменной удачи.

День ангела Кристины: открытки

День ангела Кристины

С Днем ангела Кристины

День ангела Кристины

С Днем ангела Кристины

День ангела Кристины

День ангела Кристины

День ангела Кристины

Именины Кристины

День ангела Кристины

Именины Кристины

День ангела Кристины

Именины Кристины

День ангела Кристины

День ангела Кристины

С Днем ангела Кристины

День ангела Кристины

День ангела Кристины

День ангела Кристины

День ангела Кристины

День ангела Кристины

День ангела Кристины

День ангела Кристины

День ангела Кристины

Именины Кристины

День ангела Кристины

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