День ангела Кристины 6 августа: как поздравить с праздником

Православная церковь 6 августа чествует память мученицы Христины Тирской. Эта святая, отказавшись отречься от истинной веры, погибла после пыток в 3-м веке.

В связи с этим обладательницы имени Кристина сегодня отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки, смс и видео.

День ангела Кристины: смс, стихи и проза

Сьогодні Христини,

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

Милая Кристина, с праздником тебя!

Пожелать хочу я солнечного дня.

Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,

Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.

Я тебе желаю счастья, красоты,

И любви прекрасной, и большой мечты.

***

Хай Христину нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Праздник – веская причина

Говорить слова любви.

И сегодня для Кристины

Поздравления мои.

Я Кристину поздравляю

И желаю ей добра.

Смеха, радости желаю,

В доме света и тепла.

Пусть мечты в окно стучатся,

Ты скорей его открой.

Пусть к тебе ворвется счастье

И останется с тобой.

***

Ангел вдoма в тебе був,

Тoж мoлитву твoю чув,

І на твoї іменини,

Вже дарує щoхвилини:

Пуд здoрoв'я і пуд віри,

Кілограмів стo надії,

Фунтів мілліoн любoві,

І кoхання не на слoві,

А каратів так відерце,

Радoсті у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І дoбра у Вашу вдачу!

***

Пускай у тебя, Кристина, каждый день будет наполнен солнечным светом, даже если за окном дождь! Ищи позитив в каждом мгновении и будь счастлива! Я от всего сердца желаю тебе невероятной любви, замечательных подруг и всяческих успехов!

***

Христина – присвячена Христу, від щирого серця тебе вітаю! Нехай Ісус Христос допомагає тобі в скрутну хвилину, оберігаючи від зла і хвороб. Зустрічай посмішкою кожен день, будь щаслива, не розлучайся з позитивним настроєм, знаходь радість у кожній миті життя. Бажаю здійснення найзаповітніших бажань, і нехай оживають всі твої мрії.

Картинки и открытки ко Дню ангела Кристины

Поздравления с Днем ангела Кристины Фото: fakty.ua

Картинка ко Дню ангела Кристины Фото: facedobra.com

С Днем ангела Кристины: открытка Фото: vjoy.cc

Именины Кристины: видео

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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.