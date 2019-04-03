День ангела Кирилла: лучшие поздравления и открытки

3 апреля отмечают День ангела Кирилла. Это имя имеет греческое происхождение и означает "господин", "владыка", "хозяин", с персидского – "солнце".
Мужчина с именем Кирилл – любознателен, умен и имеет сильную волю. Он не поддается чужому влиянию, любит поспорить и стремится везде быть первым. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления с Днем ангела Кирилла.
Церковь 3 апреля чествует Кирилл Катанского, который жил в I-II веках. В народе на Катаника санки убирали в сени до зимы, потому что закрепила свои права весна. В этот день нельзя было смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду – вестника несчастья.
Поздравления с именинами Кирилла
С днем ангела тебя, Кирилл,
Желаю жить тебе в достатке,
С любимой чтоб прекрасно жил –
Чудесно, весло и сладко!
Пускай всегда тебе везет,
Пускай тебе всё удается,
Пусть жизнь твоя легко идет,
Такая яркая, как солнце!
Вот и снова именины
У нашего Кирилла.
Мы, поднакопивши силы,
Скажем просто: "Милый! "
Вряд ли, слышишь, избежишь
Ты вновь гостей скопленья,
Так что вот тебе цветы,
Доставай варенье!
В прозе
Кирилл, поздравляю тебя с праздником! Желаю сил и уверенности, надежных друзей и партнеров, духовного и карьерного роста, перспектив и исполнения желаний! Крепкого здоровья, путешествий и любящих людей рядом!
Кирилл, ты — большой молодец, помни об этом всегда. Я тебя от души хочу поздравить с Днем ангела и пожелать красочных дней жизни, интересных увлечений, разнообразия твоей души, искренности твоих чувств, любви твоего сердца, лимона в твоем чае для иммунитета и счет в швейцарском банке для всех твоих потребностей.
Смс-поздравления
Кирилл, пусть лучшее случится,
Пусть только радостные лица
Тебя по жизни окружают,
Всегда на подвиг вдохновляют,
Пусть будет новых дел немало,
Чтобы всегда всего хватало,
И пусть всегда тебе везет,
Удача постоянно ждет!
С Днем Ангела тебя, Кирилл!
Ты носишь имя "Повелитель".
Желаю, чтоб ты счастлив был,
Чтоб жизнь цветной и доброй видел.
Открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля также отмечали Всемирный день вечеринки. В этот день началась четвертая экспедиция Христофора Колумба и родились Олесь Гончар и Эдди Мерфи.
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