День ангела Кирилла: лучшие поздравления и открытки

3 апреля отмечают День ангела Кирилла. Это имя имеет греческое происхождение и означает "господин", "владыка", "хозяин", с персидского – "солнце".

Мужчина с именем Кирилл – любознателен, умен и имеет сильную волю. Он не поддается чужому влиянию, любит поспорить и стремится везде быть первым. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления с Днем ангела Кирилла.

Церковь 3 апреля чествует Кирилл Катанского, который жил в I-II веках. В народе на Катаника санки убирали в сени до зимы, потому что закрепила свои права весна. В этот день нельзя было смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду – вестника несчастья.

Поздравления с именинами Кирилла

С днем ангела тебя, Кирилл,

Желаю жить тебе в достатке,

С любимой чтоб прекрасно жил –

Чудесно, весло и сладко!

Пускай всегда тебе везет,

Пускай тебе всё удается,

Пусть жизнь твоя легко идет,

Такая яркая, как солнце!

Вот и снова именины

У нашего Кирилла.

Мы, поднакопивши силы,

Скажем просто: "Милый! "

Вряд ли, слышишь, избежишь

Ты вновь гостей скопленья,

Так что вот тебе цветы,

Доставай варенье!

В прозе

Кирилл, поздравляю тебя с праздником! Желаю сил и уверенности, надежных друзей и партнеров, духовного и карьерного роста, перспектив и исполнения желаний! Крепкого здоровья, путешествий и любящих людей рядом!

Кирилл, ты — большой молодец, помни об этом всегда. Я тебя от души хочу поздравить с Днем ангела и пожелать красочных дней жизни, интересных увлечений, разнообразия твоей души, искренности твоих чувств, любви твоего сердца, лимона в твоем чае для иммунитета и счет в швейцарском банке для всех твоих потребностей.

Смс-поздравления

Кирилл, пусть лучшее случится,

Пусть только радостные лица

Тебя по жизни окружают,

Всегда на подвиг вдохновляют,

Пусть будет новых дел немало,

Чтобы всегда всего хватало,

И пусть всегда тебе везет,

Удача постоянно ждет!

С Днем Ангела тебя, Кирилл!

Ты носишь имя "Повелитель".

Желаю, чтоб ты счастлив был,

Чтоб жизнь цветной и доброй видел.

Открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля также отмечали Всемирный день вечеринки. В этот день началась четвертая экспедиция Христофора Колумба и родились Олесь Гончар и Эдди Мерфи.

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