2 июля все мальчики, парни и мужчины по имени Иван отмечают свои именины.

Так, с Днем ангела поздравляют всех Вань. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Иванам с именинами.

День ангела Ивана

С Днем ангела Ивана: поздравления в стихах

С праздником тебя, Иван!

Радости тебе, успехов.

Будь ты выше всех похвал.

Дам тебе чуть-чуть советов:

Будь веселым и счастливым,

Никогда не унывай.

Всё хорошее от жизни

Для себя ты забирай.

Пусть удача и здоровье

Не подводят никогда.

Пусть невзгоды и печали

Убегают навсегда.

***

С Днем ангела Ивана

Дорогой мой друг, Иван,

Будь здоров и счастлив,

Поздравленья принимай

От друзей-товарищей.

Я желаю, чтобы жил

Ты всегда в достатке,

Чтобы с бизнесом твоим

Было все в порядке.

Чтоб добра была судьба

И чтоб зря не била.

Чтобы рядом шла любовь

И в пути хранила.

Наливай полней бокал,

Выпьем за удачу,

Чтоб она с тобою шла

По дороге к счастью.

***

День ангела Ивана

Все поздравить вокруг рады

Ваню – он для нас – отрада!

Он надежен, как гранит,

Пусть Господь его хранит.

Дарит он ему пусть крылья,

Будет Иван добрым, сильным.

И достигнет он вершин,

Станет, словно господин

В своем доме и в судьбе.

Счастья, Ванечка, тебе!

***

С Днем ангела Ивана

Сегодня, уважаемый Иван,

Принимай пожеланий и подарков караван:

Мешок со смехом, в делах – успехов,

Все проблемы и невзгоды переехать,

Красавицу-жену, верную, как в старину,

Много лет медовых, деток здоровых,

Настроенья отличного, праздника необычного,

Зарплаты нескромной и счастья огромного!

День ангела Ивана: поздравления в прозе

– Ванечка! От всей души поздравляем и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!

День ангела Ивана

– Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, весёлого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

– Дорогой Иван, поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать высокого потенциала в любой деятельности и неугасаемого энтузиазма в любой работе. Пусть тебе часто улыбается фортуна и всегда сопутствует успех, пусть сердце твоё бьётся в ритме любви и счастья, пусть твой путь обходится без камней неудач и подножек друзей.

С Днем ангела Ивана: открытки

День ангела Ивана

С Днем ангела Ивана

День ангела Ивана

С Днем ангела Ивана

День ангела Ивана

С Днем ангела Ивана

День ангела Ивана

С Днем ангела Ивана

День ангела Ивана

День ангела Ивана

День ангела Ивана

День ангела Ивана

С Днем ангела Ивана

День ангела Ивана

С Днем ангела Ивана

День ангела Ивана

День ангела Ивана

День ангела Ивана

Как сообщал OBOZREVATEL, День ангела 2 июля отмечают мужчины с именами Иван, Ян, Варлаам, Иуда и Фаддей, а также женщины по имени Мария.