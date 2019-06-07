День ангела Ивана: самые яркие поздравления и открытки с праздником

В пятницу, 7 июня, отмечают день ангела Ивана. Это имя в переводе с древнеевройского языка означает "Яхве (Бог) смилостивился".

Мужчина по имени Ваня – активный и волевой, противоречив, с честью выносит испытания, открыт и отзывчив. OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с именинами.

Поздравления в стихах

Для Ивана поздравления

Соберу я в кучу,

Я желаю, чтоб ты был

Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,

Не сгибал колени

И здоровьем, чтобы мог

Похвастаться отменным.

Вверх чтобы шли твои дела

И росли доходы,

Дни счастливые твои

Складывались в годы.

К целям новым пожелаю

Я тебе стремиться,

Чтобы в жизни своего

Всегда ты смог добиться.

* * *

Надежный друг и крепкая опора,

Всегда найдешь решение, Иван.

Желаем тебе силы и задора,

Чтоб исполнялся каждый новый план.

Больших высот тебе дано достигнуть.

Пусть покоряться все они тебе.

И пусть проблемы больше не настигнут,

А все сомнения сгорят дотла в огне.

Поздравления в прозе

В день твоего ангела-хранителя хочу пожелать счастья и хорошей судьбы. Иван, ты – пример порядочного человека и преданного сына. А для меня ты – лучший друг и мудрый советник. Будь всегда здоровым и радостным, достигай всего, что желаешь, быстро и легко. С днем именин, родной!

* * *

Я хочу тебя, Ванюша, в день именин поздравить от души. Счастья пожелать побольше, Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Чтобы все твои планы воплощались в жизнь легко и просто, а мечты заставляли двигаться дальше все быстрее и быстрей. С праздником, милый, с именинами!

СМС-поздравления

Ванюша милый, дорогой,

Пусть окружает искренний покой.

Пусть удаются все твои дела,

Пусть согревают радость, доброта.

Пускай мечты сбываются скорее,

Пусть настроение будет веселее.

Пускай ничто не огорчает,

Успех везде сопровождает.

* * *

Как утро прекрасен Иван,

Как полдень Ванюша жарок,

Как ночь загадочен он,

Ваня — ты жизни подарок!

Как сердца ты — милый стук,

Как ветер, что рвется в оконце,

Ты — лучший на свете друг,

Ты — как яркое солнце!

Яркие открытки с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая многие знаки Зодиака смогут очутиться в непредвиденных и непривычных для них условиях.

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